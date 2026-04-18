В Киеве наблюдают перебои с электричеством после взрыва трансформатора

18 апреля 2026, 22:14

Трансформатор взорвался в Киеве, наблюдаются перебои с электричеством

В Киеве в результате взрыва и последующего пожара на трансформаторной подстанции возникли перебои с электроснабжением. Об этом сообщают украинские СМИ.





Как ранее в субботу информировали в Министерстве обороны РФ, российские военные нанесли удары по энергетическим и транспортным объектам украинской инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Отмечается, что атакам подверглись места складирования и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников. Всего поразили 145 районов.



Кроме того, Ростовская область в субботу подверглась атаке со стороны ВСУ. Как сообщает Telegram-канал Shot, в небе над Ростовом-на-Дону прогремели как минимум два взрыва. Звуки взрывов также были слышны в Таганроге.



На момент публикации данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Мэр Таганрога Светлана Камбулова подтвердила, что в городе активировали систему противовоздушной обороны. Она призвала жителей немедленно пройти в укрытия и держаться подальше от окон.



