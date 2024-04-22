В Николаеве на юге Украины звучат взрывы

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Несколько взрывов произошли в городе Николаеве на юге Украины, пишет «Страна.ua».
Другие подробности пока не приводятся.
Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не звучала. По данным специальной онлайн-карты, которую разработали в министерстве цифровой трансформации Украины, регион находится в «зеленой» зоне.
В понедельник в 11.00 мск сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. О возможной опасности предупредили жителей Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что воздушная тревога в Николаевской области не звучала. По данным специальной онлайн-карты, которую разработали в министерстве цифровой трансформации Украины, регион находится в «зеленой» зоне.
В понедельник в 11.00 мск сирены воздушной тревоги сработали в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. О возможной опасности предупредили жителей Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что ВС России полностью освободили Новомихайловку в ДНР. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева