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Подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) покинули существенную часть позиций в населённом пункте Семёновка неподалёку от Авдеевки. Противник не выдержал натиска российской артиллерии и ударов авиации Военно-космических сил России.
Ранее в западных СМИ высказывались опасения, что российские войска могут развить успех после взятия Авдеевки. Именно поэтому украинское командование отправляло такие мощные подкрепления на участки к западу от этого города. Однако союзники Киева не исключают, что ВС РФ в ближайшее время смогут занять другие крупные города и военные узлы.
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Александр Бойцов