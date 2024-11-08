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Вооруженные силы России нанесли удары по подразделению 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, обученному по стандартам НАТО, на Купянском направлении. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
В рамках попытки остановить наступление российских войск украинское командование перебросило данное подразделение в район Синьковки. Однако, в момент подготовки к развертыванию, около 30–40 военнослужащих, расположившихся в частных домах, подверглись ударам тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев.
До этого в Белгородской области три женщины подписали контракт для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что в Новосергеевку Харьковской области, расположенной на сватовско-кременском направлении, прибыла группа мобилизованных украинцев.
До этого в Белгородской области три женщины подписали контракт для вступления в добровольческий отряд Министерства обороны «Барс-Белгород».
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
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Дарья Осипова