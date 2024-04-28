ВС РФ ищут слабые места в обороне ВСУ и ударяют по ним, сообщили на Украине

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Российские войска ищут слабые места в обороне ВСУ по всему фронту. Об этом в эфире YouTube-канала «Вышка» сообщил полковник СБУ в отставке Олег Стариков.
По его словам, в ближайшее время загорятся все направления. Это произойдёт потому, что российские войска подвели большую соответствующую силу, подготовили её и начали вести активные боевые действия.
Вместе с тем, ВС РФ находят слабые места в обороне ВСУ, чтобы затем наносить удары по пребывающим на эти позиции подразделениям украинской армии. В частности, это произошло в Очередино.
Ранее испанская газета País сообщила об «ударных темпах» развития российской армии. В настоящее время ВС РФ намного сильнее, чем в начале СВО.
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Вместе с тем, ВС РФ находят слабые места в обороне ВСУ, чтобы затем наносить удары по пребывающим на эти позиции подразделениям украинской армии. В частности, это произошло в Очередино.
Ранее испанская газета País сообщила об «ударных темпах» развития российской армии. В настоящее время ВС РФ намного сильнее, чем в начале СВО.
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Анастасия Чинкова