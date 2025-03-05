Российские войска ворвались в Харьковскую область с Белгородской

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Российские войска выдвинулись в Харьковскую область, зайдя туда с Белгородской. Об этом рассказали в telegram-канале «Военкоры русской весны».
«Армия России пересекла российско-украинскую границу в Харьковской области в районе Нехотеевки и закрепляется», — говорится в сообщении.
Ранее украинская сторона жаловалась на российский ДРГ у границы КПП. Таким образом войска РФ прощупывали оборону по данному направлению. На месте прорыва находится пограничный пункт пропуска Гоптовка – Нехотеевка. Далее расположена Казачья Лопань Харьковской области.
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