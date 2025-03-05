Зеленский заявил о готовности Киева обойтись без военной поддержки США

Владимир Зеленский (Фото: kremlin.ru)
Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к остановке военной помощи со стороны США. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
По словам Зеленского, Украина уже проработала алгоритм действий на случай остановки военной поддержки. Глава киевского режима отметил, что представители военного и дипломатического ведомства должны связаться с американской стороной для получения официальной информации. Зеленский уточнил, что подобные приостановки той или иной помощи от США уже случались.
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«Поэтому наши службы – и военные, и специальные службы – успели наработать алгоритмы действий при любом развитии ситуации. Сейчас не 22-й год. Сейчас наша стойкость выше. У нас есть средства защиты», — поделился Зеленский.
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Иван Мусатов