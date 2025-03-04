Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Внук де Голля сделал заявление об Украине

Внук де Голля сделал заявление об Украине

Внук генерала Шарля де Голля Пьер заявил, что Украина перестанет существовать
Фото: istockphoto/reflection_art

Фото: istockphoto/reflection_art

Украина перестанет существовать, этому способствует распродажа богатств республики, заявил журналистам РИА Новости внук генерала Шарля де Голля Пьер.
«Зеленский уже очень давно распродает свою страну. Уже проданы 50 процентов сельскохозяйственных угодий — это площадь Италии, а теперь не осталось и редкоземельных. Это страна, которая, к сожалению, будет разделена… Таким образом, Украины больше нет», — прокомментировал собеседник агентства.
Во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, республиканец поставил условие главе киевского режима: Зеленский соглашается на мир и подписывает соглашение по редкоземам, либо остается без американской поддержки.

Ранее в России попытались предугадать поведение Зеленского.

Читайте также:

Шмыгаль заявил о готовности Украины подписать с США договор по недрам

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией

Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#кризис
Лавров попытался предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи США
Лавров: нельзя предугадать поведение Зеленского после заморозки помощи Киеву
04 марта 2025, 22:48

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Поведение Владимира Зеленского на фоне заморозки помощи со стороны США невозможно предугадать. Об этом журналистам Первого канала заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Я не могу влезть в голову к этому человеку, да он и не человек», — прокомментировал главный дипломат РФ.
Приостановка военной помощи Киеву произошла на фоне скандала между президентом США Дональдом Трампом и главой киевского режима. Зеленскому указали на то, что он проявляет неуважение к американским властям в «священном Овальном кабинете». В результате украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Ранее сообщалось, с кем говорил Зеленский перед извинением за перепалку с Трампом.

Читайте также:

Названы темы выступления Трампа в Конгрессе

Le Figaro: Ле Пен осудила решение Трампа остановить помощь Киеву

«То есть как?»: Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Киевом
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#сергей лавров
#кризис
#мид рф
#сша
#помощь
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«То есть как?»: Захарову удивило незнание главы МИД Израиля о восхвалении Бандеры Киевом
Захарова удивилась, что в Израиле не в курсе восхваления Бандеры Киевом
04 марта 2025, 22:17

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Российский дипломат Мария Захарова удивлена, что глава израильского МИДа Гидеон Саар не в курсе восхваления Киевом нацистского пособника Степана Бандеры. Об этом она написала в личном Telegram-канале.
«То есть, как? Чем же тогда занято посольство Израиля в Киеве? Да и в Москве тоже. Они, получается, ни разу в столицу не докладывали о фактах?» — задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.
Перед этим Саар заявлял, что ему не докладывали о национальном восхвалении Бандеры на Украине. Он пообещал проверить эти данные и выступить с осуждением при необходимости.

На фоне появления неонацистов на Украине Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации республики.

Ранее сообщалось, как боец ВС РФ один сдерживал ВСУ в ЛНР в течение практически трех месяцев.

Читайте также:

На Западе раскрыли главное последствие ссоры Зеленского с Трампом для Украины

Бойцы ВС РФ нашли брошенное ВСУ оружие НАТО в Погребках Курской области

«Мой песик!»: Медведев назвал Зеленского нацистской шавкой
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#нацизм
#израиль
#мид рф
#мария захарова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы темы выступления Трампа в Конгрессе
Трамп в Конгрессе будет говорить об Украине и американской мечте
04 марта 2025, 21:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Темами будущего выступления американского президента Дональда Трампа в Конгрессе станут разрешение украинского кризиса и «возрождение американской мечты». Об этом журналистам Fox News рассказала пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Он собирается выступить с фантастической речью. Темой является возрождение американской мечты, и возрождение американской мечты уже происходит. Он собирается погрузиться во внешнюю политику. Расскажет о своем намерении прекратить войну на Украине. Расскажет о своем плане вернуть всех заложников из Газы домой», — прокомментировала собеседница.
Она также добавила, что заокеанский лидер скажет про необходимость выделения дополнительных средств, чтобы укрепить защиту границы США.

Ранее сообщалось, какое решение Трампа осудили во Франции.

Читайте также:

Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

Маск оценил попытку Зеленского оправдаться за перепалку в Белом доме

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#сша
#белый дом
#дональд трамп
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Le Figaro: Ле Пен осудила решение Трампа остановить помощь Киеву
04 марта 2025, 21:42

Фото: istockphoto/SimonLukas

Решение президента США Дональда Трампа о прекращении поддержки Киева раскритиковала французский политик Марин Ле Пен. Ее цитирует газета Le Figaro.
«По моему мнению, грубость этого решения стоит осуждения. Это очень жестокий шаг в отношении украинских военных, патриотически защищающих свою страну», — произнесла глава фракции правой партии «Национальное объединение».
США приостановили помощь Украине на фоне скандала в Белом доме во время визита Владимира Зеленского. Перепалка в Овальном кабинете американской администрации произошла в пятницу, 28 февраля. Соответствующее решение властей подтвердили в Пентагоне.

Зеленский уже попытался извиниться за произошедшее.

Читайте также:

Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом

Кобахидзе заявил, что Украина перешла все границы несерьезности

Вэнс заявил о невозможности США, Европы и Украины продолжать конфликт с Россией
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#франция
#сша
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о разговоре Зеленского со Стармером перед извинением за скандал с Трампом
Sky News: Зеленский говорил со Стармером перед извинением после перепалки в США
04 марта 2025, 21:28

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский говорил по телефону с британским премьером Киром Стармером перед извинением за скандал в Белом доме. Об этом сообщил Sky News, сославшись на официального представителя Стармера.
«По его (представителя британского премьера — прим. ред.) словам, Кир Стармер и Владимир Зеленский сегодня снова говорили по телефону перед тем, как украинский президент заявил, что «пришло время все исправить» в отношениях с США», — говорится в сообщении.
Вместе с тем содержание телефонной беседы неизвестно, добавили журналисты.

Ранее американский миллиардер Илон Маск оценил оправдания Зеленского на фоне скандала в Белом доме.

Перепалка с участием Зеленского и республиканца Дональда Трампа произошла в минувшую пятницу, 28 февраля. После ссоры Трамп прекратил помогать Украине.

Читайте также:

В Пентагоне подтвердили приостановку военной помощи Украине

«Диктатор со скудоумием»: В России отреагировали на отказ Зеленского от территориальных уступок

Трамп рассказал, что принес России «лишь горе» и ничего больше
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#дональд трамп
#скандал
#сша
#великобритания
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате