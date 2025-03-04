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Украина перестанет существовать, этому способствует распродажа богатств республики, заявил журналистам РИА Новости внук генерала Шарля де Голля Пьер.
«Зеленский уже очень давно распродает свою страну. Уже проданы 50 процентов сельскохозяйственных угодий — это площадь Италии, а теперь не осталось и редкоземельных. Это страна, которая, к сожалению, будет разделена… Таким образом, Украины больше нет», — прокомментировал собеседник агентства.Во время переговоров Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом 28 февраля, республиканец поставил условие главе киевского режима: Зеленский соглашается на мир и подписывает соглашение по редкоземам, либо остается без американской поддержки.
Ранее в России попытались предугадать поведение Зеленского.
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