На Западе рассматривают возможность пророссийской замены Зеленского

24 июля 2025, 19:33

Профессор Малинен: Зеленского могут заменить на пророссийского президента

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского могут заменить на лидера, взгляды которого будут близки к пророссийским. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.