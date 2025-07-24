На Западе рассматривают возможность пророссийской замены Зеленского
Владимира Зеленского могут заменить на лидера, взгляды которого будут близки к пророссийским. Такое мнение выразил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен на своей странице в соцсети Х.
Эксперт констатировал, что процесс смены руководства на Украине начался.
Малинен не исключает, что в стране может появиться «полу-пророссийская замена» Зеленскому. Такому шагу будут предшествовать прорыв российской армии в Донецкой Народной Республике (ДНР) и усиление голосов граждан, выступающих за свержение нынешнего главы киевского режима.
Накануне бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* предположил, что к власти на Украине может прийти человек «в сто раз хуже Зеленского».
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