Невосприимчивый к РЭБ «Князь Вандал Новгородский» охотится на ВСУ под Курском — видео

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В Курской области на боевиков ВСУ охотится отечественный дрон «Князь Вандал Новгородский», разработанный в научном центре «Ушкуйник» в Великом Новгороде. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем телеграм-канале. По его словам, этот беспилотник невосприимчив к РЭБ, против него существующие на данный момент системы бессильны.
«Враг будет повержен! Дрон «Князь Вандал Новгородский» работает в Курской области. Это собственная разработка новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». Она уже зарекомендовала себя на фронте. Основана на революционной технологии связи и управления, против которой существующие средства РЭБ бессильны», — написал Никитин.
Новгородский губернатор также добавил, что название у дрона носит символичный характер, ведь Вандал Новгородский - мифический князь, один из правителей Словенска, которого связывают с Новгородом.
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