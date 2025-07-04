Российские войска впервые сбросили авиабомбу на Кривой Рог
Российские войска впервые беспрепятственно сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на объект в Кривом Роге. Как сообщает «Страна.ua», острый дефицит украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) позволил российскому бомбардировщику подлететь достаточно близко и атаковать город.
По данным издания, украинское командование стянуло все силы в Киев и Киевскую область для отражения массированных атак. В связи с этим другие направления остались практически без защиты.
Отмечается, что расстояние от ближайшей позиции фронта до Кривого Рога составляет примерно 70 километров.
Перед этим сообщалось, что прошедшей ночью ВС РФ ударили по нескольким военным объектам Украины.
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