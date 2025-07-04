Российские войска впервые сбросили авиабомбу на Кривой Рог

04 июля 2025, 14:07

ВС РФ впервые сбросили КАБ на Кривой Рог, где дефицит ПВО из-за атак на Киев

Фото: iStock/zim286

Российские войска впервые беспрепятственно сбросили корректируемую авиабомбу (КАБ) на объект в Кривом Роге. Как сообщает «Страна.ua», острый дефицит украинских систем противовоздушной обороны (ПВО) позволил российскому бомбардировщику подлететь достаточно близко и атаковать город.