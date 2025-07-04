ТАСС: в Тульской области открыли уголовное дело о госизмене

04 июля 2025, 13:31

Фото: istockphoto/Naeblys

Уголовное дело о госизмене открыли в Тульской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Уточняется, что фигурант был на связи с украинскими спецслужбами.





