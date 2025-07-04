ТАСС: в Тульской области открыли уголовное дело о госизмене
Уголовное дело о госизмене открыли в Тульской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Уточняется, что фигурант был на связи с украинскими спецслужбами.
«Следственным отделением УФСБ России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России «Государственная измена», — сказано в материале.По данным источника журналистов, 30-летний туляк вышел на связь с Украиной по собственной инициативе. Известно, что он собирал сведения об объектах критической инфраструктуры в регионе.
Перед этим в Минобороны доложили об очередном обмене с Украиной. С подконтрольной Киеву территории вернули еще одну группу бойцов ВС РФ.