ВС РФ ударили за ночь по нескольким военным объектам Украины
Бойцы ВС РФ за ночь нанесли удары по киевской академии СБУ и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot на аэродромах Васильков и Жуляны. Об этом пишет Mash, ссылаясь также на данные МО РФ и тематических каналов.
Обозреватели уточнили, что поражены пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников. Кроме того, массированный удар нанесен по вражеским складам боеприпасов, местам хранения дронов, складам с катерами, цехам и заводам противника.
Перед этим сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье о госизмене в Тульской области. Как указали в региональном УФСБ России, фигурант по своей инициативе связался со спецслужбами Украины.
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