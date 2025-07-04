ВС РФ ударили за ночь по нескольким военным объектам Украины

04 июля 2025, 14:02

Mash: Бойцы ВС РФ за ночь ударили по академии СБУ в Киеве и позициям ЗРК Patriot

Фото: istockphoto/zim286

Бойцы ВС РФ за ночь нанесли удары по киевской академии СБУ и по позициям украинских зенитно-ракетных комплексов Patriot на аэродромах Васильков и Жуляны. Об этом пишет Mash, ссылаясь также на данные МО РФ и тематических каналов.