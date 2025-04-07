Российские войска взломали оборону ВСУ на линии Шевченко — Вольное поле в ДНР

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Бойцы ВС РФ взломали оборонные порядки украинских войск по линии населённых пунктов Шевченко — Вольное поле, что позволило выйти к Шевченко, село расположено на границе ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Напомним, что российские войска взяли под контроль населённый пункт Бурлацкое, расположенный рядом с Шевченко, в начале марта. Овладение данным населённым пунктом создало предпосылки для дальнейших атак на село Шевченко, являющееся ключевым логистическим узлом для украинских сил в этом районе.
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Анастасия Чубина