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Курскую область обстреляли из танков «Булат»

SHOT: ВСУ обстреляли Курскую область из танков «Булат»
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат».
По данным телеграм-канала SHOT, 6 апреля группа украинских военных на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области (2 км до границы России), откуда стала вести огонь по населённому пункту.

Украинские военные выпустили 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, пострадавших нет, сообщает SHOT.

Как ранее информировало Министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Так, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.

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ВС РФ освободили от ВСУ Катериновку в ДНР
07 апреля 2025, 13:21

Фото: iStock/SergeyVButorin

Армия России освободила Катериновку в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также бойцы «Запада» поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили порядка 215 человек.

4 апреля в министерстве также заявили об освобождении российскими силами населенных пунктов Розовка и Успеновка

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«Мне не нравятся бомбардировки»: Трамп раскритиковал действия России
Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки Украины
07 апреля 2025, 13:12

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что недоволен тем, что Россия продолжает бомбардировки Украины, и призвал Москву прекратить их. Слова американского лидера приводит Associated Press.
«Мы говорим с Россией, мы хотели бы, чтобы она прекратила. Мне не нравятся бомбардировки. Бомбардировки продолжаются и продолжаются», — заявил Трамп.

По его словам, в конфликте обе стороны понесли значительные потери. Также Трамп в очередной раз отметил, что Россия не начала бы спецоперацию, если бы он в то время занимал пост президента США.

По данным Минобороны РФ, 4 апреля в результате удара ВС РФ по ресторану в Кривом Роге погибли до 85 военнослужащих ВСУ и иностранных инструкторов, которые воевали за ВСУ.

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Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть нюансы, заявил Песков
07 апреля 2025, 13:10

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поддерживает идею о прекращении огня на Украине, однако для этого предстоит решить ряд важных вопросов, который пока что «висят в воздухе». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что нюансы не решены в связи с неподконтрольностью киевского режима и с невозможностью Украины контролировать действия целого ряда националистических и экстремистских подразделений, которые идут против установок властей страны. Также это связано с планами по дальнейшей милитаризации Киева.

Песков уточнил, что все эти вопросы, касающиеся позиции Украины, по-прежнему находятся на повестке дня.

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RT: Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК G4S
07 апреля 2025, 12:08

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского охраняют боевики британско-американской ЧВК Group 4 Securitas, связанной с разведывательной деятельностью.
По данным RT, в состав охраны Зеленского входят боевики Group 4 Securitas (G4S), которые действуют на Украине с 1990-х годов. На сегодняшний день фирма имеет доступ к стратегическим объектам, располагает собственной разведкой и организовывает диверсии в Крыму.

В 2022 году на Украине насчитывалось порядка тысячи членов G4S. Источник RT сообщил, что боевики создали собственные «частные тюрьмы», куда отправляют персон, неугодных киевскому режиму.

Кроме того, члены G4S включены в охрану правительственных украинских объектов на Украине. Также они охраняют самого Зеленского. На их сайте подтверждается, что фирма оказывает услуги президентской охране, киевской городской администрации, представительствам ЕС и миссии ОБСЕ.

По словам военного эксперта Александра Артамонова, G4S является филиальной структурой SAS — подразделения спецназначения ВС Британии, чьи сотрудники напрямую задействованы в военных действиях на стороне ВСУ.

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Демидовка в серой зоне, бои в районе Поповки: последние новости из Белгородской области
Военкор Пегов: линия фронта в Белгородской области стремительно меняется
07 апреля 2025, 11:47

Фото: iStock/Evgeny555

В Белгородской области постоянно меняется состояние линии боевого соприкосновения, Демидовка находится в серой зоне, а в Поповке продолжаются бои. Об этом сообщил в Telegram-канале российский военкор Семён Пегов.
«Продолжаются бои в районе Поповки, где ВСУ продолжают действовать малыми пехотными группами. Также, продолжается аккумуляция сил и средств противника в тыловых районах приграничья», — говорится в сообщении военкора.

Кроме того, Пегов сообщил, что на сегодняшний день ВС РФ проводят зачистку Демидовки. Однако, по его словам, состояние ЛБС на этом участке постоянно меняется, поэтому пока можно считать, что село находится в серой зоне.

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