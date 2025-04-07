Курскую область обстреляли из танков «Булат»

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области из танков «Булат».
По данным телеграм-канала SHOT, 6 апреля группа украинских военных на трёх танках «Булат» прибыла в посёлок Бояро-Лежачи Сумской области (2 км до границы России), откуда стала вести огонь по населённому пункту.
Украинские военные выпустили 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, пострадавших нет, сообщает SHOT.
Как ранее информировало Министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Так, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.
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Украинские военные выпустили 12 осколочно-фугасных снарядов калибра 125 миллиметров, пострадавших нет, сообщает SHOT.
Как ранее информировало Министерство обороны РФ, дежурные средства противовоздушной обороны успешно нейтрализовали 19 БПЛА, запущенных с территории Украины. Так, 13 беспилотников были уничтожены над акваторией Азовского моря, 4 — над Краснодарским краем, 1 — над Брянской областью и 1 — над Республикой Крым.
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Анастасия Чубина