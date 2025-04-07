ВС РФ освободили от ВСУ Катериновку в ДНР

Фото: iStock/SergeyVButorin
Армия России освободила Катериновку в ДНР от присутствия ВСУ. Об этом 7 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также бойцы «Запада» поразили живую силу и технику противника в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ составили порядка 215 человек.
4 апреля в министерстве также заявили об освобождении российскими силами населенных пунктов Розовка и Успеновка
Читайте также:
Демидовка в серой зоне, бои в районе Поповки: последние новости из Белгородской области
Теснение ВСУ к границам Курской и Белгородской областей, освобождение Басовки: последние новости СВО на 7 апреля
Наемники из Колумбии присоединились к 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ
Элина Позднякова