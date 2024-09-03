Российские войска взяли группировку ВСУ в Угледаре в полукольцо

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Российские военные взяли группировку украинских солдат, обороняющих Угледар, в полукольцо. Город полностью простреливается с разных направлений.
Об этом корреспонденту ТАСС рассказали в силовых структурах Донецкой Народной Республики. По словам собеседника агентства, кольцо вокруг украинских войск в Угледаре постепенно сжимается. Оперативная обстановка в районе города складывается для противника угрожающим образом.
Ранее в силовых структурах ДНР сообщили о том, что российские войска перекрыли трассу Великая Новосёлка - Угледар, перерезав таким образом линию снабжения частей ВСУ в городе. Силовики пояснили, что эта дорога была одной из нескольких ключевых артерий на этом участке фронта, и теперь все они для ВСУ перекрыты.
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Александр Бойцов