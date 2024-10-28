Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

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ВС РФ освободили населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным действиям бойцов группировки войск «Центр».
Также из сводки оборонного ведомства следует, что военные подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишнёвое в ДНР.
Кроме того, российскими военными были отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
Общие потери украинской армии в боях с центральной группировкой ВС РФ составили свыше 520 военнослужащих.
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Также из сводки оборонного ведомства следует, что военные подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишнёвое в ДНР.
Кроме того, российскими военными были отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.
Общие потери украинской армии в боях с центральной группировкой ВС РФ составили свыше 520 военнослужащих.
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Анастасия Чинкова