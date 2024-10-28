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Российские войска взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

ВС РФ освободили Цукурино в ДНР
28 октября 2024, 12:16
Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

ВС РФ освободили населённый пункт Цукурино в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря успешным действиям бойцов группировки войск «Центр».

Также из сводки оборонного ведомства следует, что военные подразделения нанесли поражение живой силе и боевой технике пяти бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишнёвое в ДНР.



Кроме того, российскими военными были отражены 11 контратак штурмовых групп ВСУ.

Общие потери украинской армии в боях с центральной группировкой ВС РФ составили свыше 520 военнослужащих.

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#вс рф
#минобороны рф
#днр
#сво
NYT рассказала о расстреле боевиками ВСУ мирных жителей Курской области
NYT сообщила о военных преступлениях ВСУ в Курской области
28 октября 2024, 12:13

Фото: iStock/Artem Zakharov

Американская газета The New York Times со ссылкой на свидетелей сообщила о военных преступлениях ВСУ в населённых пунктах Курской области.
Российский волонтёр Мария Скроб сообщила изданию, что бойцы ВСУ, совершившие вторжение в российский регион, стреляли по мирным жителям курского посёлка Коренево. По её словам, они открывали огонь по любой без разбора машине, приближающейся к этому месту.

Также жители рядом находящегося населённого пункта Куриловка сообщили о расстреле гражданских украинскими военными.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ во время отступления из села в Курской области заминировали двери храма иконы Божией Матери «Знамение». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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Алаудинов показал последнее видео бойца СВО и дал слово отомстить
Алаудинов прокомментировал предсмертное видео участника СВО и обещал отомстить
28 октября 2024, 11:52

Апти Алаудинов (Фото: Риа Новости/ Сергей Бобылев)

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов показал видео, снятое бойцом СВО перед его смертью.
Ролик Алаудинов выложил в своём Телеграм-канале. На видеозаписи российский штурмовик лежит в окопе и в шутку негодует из-за негостеприимности противников.

«Спасибо тому, кто этот окоп сделал», — говорит боец и улыбается.

Этот ролик — одно из последних видео, снятых погибшим военным, отметил генерал.

«Мы продолжим его дело и вернем врагу этот долг сполна», — дал слово Апти Алаудинов.

Ранее командир спецназа «Ахмат» также сообщил о гибели штурмовика на специальной военной операции. Алаудинов считал его лучшим в своём деле.


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Военнопленный рассказал о спецотрядах в ВСУ для расстрела дезертиров
28 октября 2024, 11:33

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

В украинской армии действуют специальные отряды для расстрела дезертиров. Об этом сообщил боец разведывательного батальона 41-й отдельной механизированной бригады ВСУ Борис Довбик, взятый в плен российскими военными.
Он пояснил, что никто из его сослуживцев не решался сбежать с позиций, поскольку знали, что будут расстреляны. В рядах ВСУ есть специальные люди, которые отлавливают и расстреливают дезертиров, рассказал военнопленный в видео, опубликованном Минобороны России.

Также Довбик отметил, что командование ВСУ специально распускало слухи о том, ВС РФ якобы не берут в плен украинских военных.

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#плен
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Боец ВС РФ 14 дней в одиночку оборонял важную позицию: подробности, кому еще пришлось сражаться в одиночестве
28 октября 2024, 11:13

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Раненый российский боец в течение двух недель защищал стратегически важное здание в зоне СВО. В итоге это позволило подразделениям ВС РФ взять под контроль населенный пункт и часть улиц. О том, как еще российским солдатам удавалось в одиночку уничтожить противника расскажет «Радио 1».

Раненый солдат в одиночку оборонял здание


По информации Минобороны России, младший сержант Владислав Куданов и его штурмовая группа получили задание захватить объект в одном из населенных пунктов. В результате боев военнослужащий получил серьезное ранение, но остался в живых. Оборонять объект ему пришлось одному. Несмотря на удары украинской артиллерии, в течение 14 дней Куданов держал оборону до подхода основных сил, что в итоге позволило российским подразделениям взять под контроль населенный пункт и часть улиц.


Бои за Горловку


Еще один российский боец с позывным Малек в одиночку противостоял ВСУ в бою за Георгиевку. Когда группа российских военных попала в засаду и подверглась атаке гранатами и дымовыми шашками, он самоотверженно защищал своих товарищей и выносил раненых из-под огня. Малек отстрелялся от ВСУ, и они отступили. Позднее бойцов оттянули ближе к российским позициям для эвакуации — у них были осколочные ранения и контузия.

Штурмовик, комментируя ситуацию, отметил, что украинские силы избегают прямых столкновений и полагаются на беспилотники и артиллерию.

Фото: istockphoto/Artem Zakharov

Один против группы диверсантов


В марте еще один российский боец вышел против группы диверсантов. Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал видеозапись этого боя. На кадрах видно, как военнослужащий уверенно подходит к окопу, занятому ВСУ, бросает гранату и быстро уходит, после чего боеприпас взрывается.


Захват пункта ВСУ в одиночку


Сержант Александр Мальцев в одиночку захватил опорный пункт ВСУ и уничтожил пятерых националистов в районе Кременной. Пока одна группа отвлекла внимание на себя, сержант и командир отделения Александр Мальцев с позывным «Кубань» спустился в окоп, подкрался к боевикам и вступил в бой.

«Сел в окопчик в засаду и ждал. Он минут 40 пролежал. Потом группа другая, второго командира брала еще один опорник, они повернулись туда, он одного стебанул, другого стебанул, прострел сделал. И тут начали сдаваться», — рассказал «Известиям» командир роты с позывным «Батя».

Мальцев действовал в одиночку, так как его сослуживцы получили ранения. Боец уничтожил пятерых военнослужащих ВСУ и взял двоих в плен. Противник даже не осознал, что штурмовик действовал один.

«Заходит в блиндаж. Мы сказали, что мы сдаемся, поднимаем руки. Я сказал: "Мы сдаемся, я трехсотый". Хорошо, говорит, не рыпайтесь, выходите. Я говорю, что я не могу идти, я трехсотый. Сказал: "Хорошо, сидите ждите"», — рассказал сдавшийся в плен украинский военный.

На следующий день отбитый опорный пункт передали пехоте, а штурмовиков вскоре отправили на новое задание, с которого Александр Мальцев уже не вернулся. Он погиб, прикрывая раненого.

Мобилизованный с боевым опытом Мальцев сам перевелся из пехоты в штурмовики и обучал своих бойцов, навсегда оставаясь для них примером. Летом 1993 года он служил на афганской границе и отражал атаку боевиков на заставу, за что был награжден медалью «За отвагу». В настоящее время готовятся документы для представления его к званию Героя России посмертно.

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#курская область
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Пентагон будет исправлять последствия своего стратегического просчёта 2010-х
США будет исправлять последствия стратегического просчёта 2010-х
28 октября 2024, 11:03

Фото: iStock/ Nastco

НАТО и США не могут в полной мере обеспечить украинскую армию боеприпасами.
В 2010-х годах США производили не более трёх тысяч снарядов 155 калибра за календарный год. После начала СВО объёмы производства увеличились до 14 400 единиц снарядов — при условии активного контрнаступления ВСУ этого хватило бы лишь на несколько дней.

Сейчас поддерживать боеспособность украинской армии становится всё труднее для США. Основная проблема — американскому военно-политическому руководству сложно предугадывать характер и масштабы военных действий.

Чтобы исправить прошлые ошибки, Пентагон решил, что будет выпускать около 100 тысяч артиллерийских снарядов 155 калибра каждый месяц к концу 2025 года. В нынешнем 2024 году в рамках реализации программы выделили 3,1 миллиард долларов США. В мае Конгресс почти что удвоил сумму, сообщают «РИА Новости».

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Российские военные создали мангал для защиты танка от дронов, напоминающий дреды
28 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/kovalchuk

Танки 150-й гвардейской мотострелковой дивизии российской группировки войск «Юг» создали мангал для защиты танков от атак FPV-дронов, который по внешнему виду напоминает дреды. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что при конструировании военные ориентировались на боевой опыт, полученный в ходе СВО. Мангал представляет собой надстройку над башней танка, по периметру которого закреплены стальные промышленные канаты. Расстояние между ними рассчитано так, чтобы заряд беспилотника детонировал вне брони танка и не повреждал саму машину. Теперь у дронов практически отсутствуют шансы пролететь сквозь эту защиту.

Командир танка рассказал, что при ударении FPV-дрона о канаты, срабатывает кумулятивная струя. Однако она успевает рассеяться, не достигая брони. Также на конструкцию дополнительно установлена система радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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#танки
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Беженцы из Украинска рассказали о расстрелах мирных жителей боевиками ВСУ
28 октября 2024, 10:26

Фото: istockphoto/.shock

Военнослужащие ВСУ при отступлении из Украинска расстреливали мирных жителей. Об этом рассказали две жительницы города, которые на днях эвакуировались оттуда.
Местная жительница по имени Наталья вспоминала в разговоре с РИА Новости, что солдаты ВСУ не считали за людей всех тех, кто остался. Как-то сразу расстреляли семерых мужчин. Потом перестреляли собак во дворах, и заявили горожанам, что с ними будет то же самое, если не уедут на Украину.

«Стреляли по домам из танков и миномётов задолго до того, как к городу подошли российские войска», — рассказала женщина.

Другая эвакуированная по имени Элла сообщила, что сама видела, как боевики ВСУ убили нескольких горожан, которые прятались в подвале. Закинули туда несколько шашек, а дверь закрыли, чтобы никто не вышел. По словам женщины, украинские солдаты в открытую заявляли, что после своего ухода не оставят в городе никого в живых.

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Бойцы ВС РФ взяли в плен украинских военных в Курской области
28 октября 2024, 10:19

Фото: iStock/Diy13

Бойцы группировки войск «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что пленные военнослужащие служили в 21-й и 41-й бригадах ВСУ. Они записали видео, в котором призвали своих сослуживцев несколько раз подумать, прежде чем отправляться в российский регион.

Военнопленные заявили, что остались только вдвоём на участке фронта. Они пояснили, что здесь не защищают свою территорию, поэтому призвали подумать, прежде чем решаться ехать в российский регион.

Ранее сообщалось, что российский военный Владислав Куданов во время освобождения населенного пункта в зоне СВО получил ранение и остался один. После этого он две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
#сво
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Удар ВСУ по Воронежу, контрнаступление в Курской области, бои под Суджей: последние новости СВО
28 октября 2024, 09:48

Фото: istockphoto/Alexey Molotov

В Курской области обстановка остается напряженной. Поступают регулярные сообщения о контратаках со стороны ВСУ, однако российским силам удается стабилизировать ситуацию. Кроме того, противник предпринял очередную попытку удара по российской территории с использованием БПЛА. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Еще 250 украинских военнослужащих ликвидированы в Курском приграничье. Также был подбит американский бронетранспортёр «Stryker», а российским десантникам удалось захватить автомобиль «Козак». Бои продолжаются в Кореневском и Суджанском районах, в окрестностях Любимовки и Дарьино, где украинские формирования предприняли несколько контратак.

На других участках Суджанского района обстановка остается напряженной. Бои идут в окрестностях Плёхова, Мартыновки и Бондарёвки, где активно работают российская авиация и артиллерия. В районе Новоивановки противник подтянул новые резервы и предпринял восемь безуспешных попыток контратак.

Потери противника составили до 50 человек. ВКС России наносят удары объемно-детонирующими авиабомбами вблизи Гуево, а ракетным ударом ОТРК поражен пункт дислокации резервов ВСУ в районе Юнаковки.

Атака ВСУ на Воронеж


В ночь на 28 октября ВСУ нанесли удары по двум предприятиям в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его информации, в Аннинском районе пострадали два работника. В Новохоперском районе была повреждена крыша одной из хозяйственных построек.

Гусев уточнил, что в результате атаки на предприятия в Воронежской области использовались беспилотники. Один из пострадавших работников был отправлен на стационарное лечение, а второй — на амбулаторное.

Кроме того, за пределами предприятия в Аннинском районе огонь затронул два гаража с автомобилями, повредил окна одного жилого дома и участок линии электропередач. На месте происшествия работают энергетики.

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Угледарское направление


На угледарском направлении российские военные активно продвигаются вперёд. Об этом сообщает военкор Евгений Лисицын.

«На Угледарском направлении наши бойцы наступают на широком фронте, освобождена Богоявленка, где проводится зачистка. Оставшихся в селе военнослужащих ВСУ мы призываем сдаться в плен», — отметил он.

Также военкор добавил, что российское наступление продолжается и на левом фланге, между Золотой Нивой, Шахтерским, Новоукраинкой и Пречистовкой. Рывок к Шахтерскому, где сейчас идут активные бои, позволил перерезать запасную трассу снабжения ВСУ к Курахово и заблокировать поставки в Новоукраинку.

Донецкое направление


Российская армия активно вытесняет противника из оккупированных населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Министерство обороны России официально сообщило об освобождении Измайловки. Таким образом, группировка «Центр» продолжает наступление от Горняка Следующим шагом станет освобождение Новоселидовки. Это позволит российским войскам получить доступ к трассе, ведущей к Курахову, что откроет путь к городу с северной стороны.

Подразделения ВСУ продолжают оставаться в Селидове, но их влияние на ситуацию значительно ослабло. Источники сообщают, что бойцы прячутся в подвалах, а продукты и воду им доставляют только с помощью дронов.


Харьковское направление


Военный корреспондент Евгений Лисицын сообщает об освобождении Кругляковки и продвижении к Загрызову. Между этими населёнными пунктами расположен мост через реку Оскол, что открывает возможность для дальнейшего наступления на Купянск. По информации украинской администрации, в городе остаётся около трёх тысяч человек, что довольно много для населённого пункта, находящегося всего в 2,5 километрах от зоны боевых действий.

Согласно сообщениям российских подпольщиков, прифронтовые пункты сбора раненых в Боровой, Подлимане и Новоплатоновке переполнены «трёхсотыми», и медицинская помощь им не оказывается. Раненых просто свозят с линии фронта и оставляют без помощи. Кроме того, бойцы «Севера» уничтожили четыре ударных дрона типа «Баба-Яга» в Харьковской области.

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