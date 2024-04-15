Российские войска взяли село Семёновка в окрестностях Авдеевки

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev
Российские военные заняли село Семёновка в окрестностях Авдеевки. Об этом сообщили бойцы БАРС (боевого армейского резерва страны).
Информацию о том, что населённый пункт перешёл под контроль российской армии, также подтверждают военные корреспонденты, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Уточняется, что занять последний опорный пункт Вооружённых сил Украины в этом районе удалось при содействии армейской авиации и артиллерии.
Ранее сообщалось о нанесении российскими войсками нескольких мощных ударов по позициям ВСУ в районе сёл Работино, Чкалово и Михайловка. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате этих атак противник потерял несколько бойцов, два автомобиля и другую технику.
Читайте также:
«Фейковый десант» ВСУ в Крынках и продвижение ВС РФ в Работино: последние новости СВО
Российский снайпер ликвидировал солдата ВСУ с расстояния в несколько километров
ВС РФ готовятся к окружению Работино, заявили в ВСУ
Александр Бойцов