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Российские войска взяли село Семёновка в окрестностях Авдеевки

15 апреля 2024, 18:16
Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные заняли село Семёновка в окрестностях Авдеевки. Об этом сообщили бойцы БАРС (боевого армейского резерва страны).


Информацию о том, что населённый пункт перешёл под контроль российской армии, также подтверждают военные корреспонденты, передаёт телеграм-канал «Mash на Донбассе». Уточняется, что занять последний опорный пункт Вооружённых сил Украины в этом районе удалось при содействии армейской авиации и артиллерии.

Ранее сообщалось о нанесении российскими войсками нескольких мощных ударов по позициям ВСУ в районе сёл Работино, Чкалово и Михайловка. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По словам главы региона, в результате этих атак противник потерял несколько бойцов, два автомобиля и другую технику.

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#всу
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В Славянске ударом ВКС РФ уничтожили около 60 наемников и офицеров ВСУ
15 апреля 2024, 18:25

Фото: istockphoto/Vladimir Zapletin

В Славянске были ликвидированы около 60 иностранных наемников и кадровых офицеров ВСУ в результате удара российской авиации, передает ТАСС со ссылкой на источник в органах безопасности.
«В момент авиационного удара на позиции в Славянске присутствовали кадровые офицеры Вооруженных сил Украины, включая высокопоставленных, а также наемники из-за рубежа. Среди них были граждане Франции, США и Грузии. Общее количество уничтоженных составило около 60 человек», — сообщил представитель силовых структур.
Он также отметил, что общее число присутствующих на позициях могло достигать до 100 человек.

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#наемники
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Администратор русской «Википедии» ликвидирован при отходе из Авдеевки
15 апреля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Украинец Юрий Лущай, который на протяжении долгих лет являлся администратором русскоязычного раздела «Википедии», ликвидирован при отходе ВСУ из Авдеевки. Об этом сообщил в своем Telegram-канале военкор Руслан Татаринов.
На сайте «Википедии» указано, что Юрий Лушай скончался от полученных ранений.

Напомним, что администратор русской «Википедии» воевал в составе ВС Украины с января 2023 года. С 28 марта его считали пропавшим без вести. Позднее выяснилось, что погиб он в тот же день. На его странице указано, что он сделал более 86 тыс правок, написал свыше 200 статей. Переработал полностью еще около 50. Последнюю правку украинец внес 25 марта.

Ранее сообщалось, что российские военные под Соледаром захватили американский дрон-корректировщик. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киевская полиция назвала число военнообязанных, силой доставленных в военкомат
15 апреля 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Главное управление Национальной полиции в Киеве сообщило количество военнообязанных, который пришлось силой доставлять в городской военкомат. С начала года их число составило 1 108 человек.
Такие данные приводит украинское агентство УНН. Кроме того, Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата - прим. ред.) запросил полицию об установлении местонахождения 3 439 граждан, уклоняющихся от мобилизации, и доставить их для привлечения к административной ответственности. Всего с начала 2024 года до 1 апреля районные военкоматы составили 1 309 административных протоколов о нарушении закона о мобилизации.

С начала года на Украине значительно возросло количество обращений граждан, связанных с конфликтными ситуациями и случаями грубой мобилизации сотрудников военкоматов. Ни один военный не понёс наказания за превышение своих полномочий. Бывший премьер-министр страны Дмитрий Азаров рассказал, что военкомы во время мобилизации начали применять оружие.

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Суд в Москве заочно арестовал снайпера из «Грузинского легиона»
Басманный суд заочно арестовал снайпера Гелашвили из «Грузинского легиона»
15 апреля 2024, 17:14

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Басманном районе Москвы вынес решение о заочном аресте грузинского снайпера Георгия Гелашвили по обвинениям в экстремизме и наемничестве, передает РИА Новости.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гелашвили в его отсутствие», — подчеркнул источник в суде.
Также отметили, что Гелашвили объявлен в международный розыск и ему предъявлены обвинения в разжигании ненависти и вражды, угрозах насилия и наемничестве.

СМИ охарактеризовали его как самого молодого грузинского наемника, который присоединился к «Грузинскому национальному легиону» в возрасте 19 лет.

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Зеленский приказал любой ценой удерживать Часов Яр
15 апреля 2024, 16:30

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский президент Владимир Зеленский поставил главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому любой ценой удержать Часов Яр до начала конференции по «формуле мира», которая должна пройти в Швейцарии 15-16 июня.
Об этом телеграм-каналу «Резидент» рассказал источник в офисе президента Украины. Таким образом, во главу угла в очередной раз поставлены политические амбиции, а не военная необходимость. Генштаб ВСУ продолжает перебрасывать под Часов Яр резервы, и город будут удерживать, не считаясь с любыми потерями.

В Киеве опасаются, что потеря Часов Яра может негативно сказаться на настроении участников конференции в Швейцарии, как это уже произошло на встрече в Мюнхене, когда ВСУ потеряли Авдеевку. Тогда вместо того, чтобы обсуждать поставки оружия, перепуганные союзники Украины принялись обсуждать возможности мирного урегулирования конфликта. Зеленскому это не нужно. Он желает вернуть утраченные территории и получить оружие. Поэтому дорога в Швейцарию будет устлана телами украинских военных.

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#президент
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Симоньян призвала усилить дисциплину в медиа на время СВО
15 апреля 2024, 15:59

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что на время спецоперации на Украине в медиа надо усилить дисциплину.
«Иран говорит: «Все цели поражены». Израиль говорит: «99% отразили». И нет ни одного видеодоказательства. Это можно называть военной цензурой, а можно называть дисциплиной, которая и должна быть в стране, находящейся в состоянии войны. И у нас сейчас специальная военная операция, дисциплины нам надо побольше», — приводит RT слова Симоньян.

А в Госдуме призвали ввести административную ответственность для так называемых «серийных жалобщиков». Как передают argumenti.ru, депутат Владислав Даванков заявил, что закон о наказании за массовую подачу жалоб будет переработан и вновь представлен на рассмотрение. Он пояснил необходимость таких мер тем, что некоторые граждане массово обращаются к правоохранительным органам ради медийной рекламы, отвлекая их от реальных задач.

Ранее Маргарита Симоньян высказывала пожелание о том, чтобы сбылось высказывание Владимира Жириновского о всеми забытой Украине.

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#закон
#спецоперация
#сми
#информация
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RusVesna: Бойцы ВС РФ уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана
15 апреля 2024, 15:41

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные в ходе СВО уничтожили наемников из США, Ирландии и Азербайджана. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По информации канала, что были ликвидированы ветеран спецвойск США Седрик Чарльз Гамм, ирландский наемник Джозеф Гамбур, а также азербайджанский наемник Аскеров Фаиг Тахир оглы. Фотографии убитых были прикреплены к сообщению.

До этого сообщалось, что первая сотня французских наемников прибыла в Славянск. Уже 15 апреля российские военные нанесли удар по расположению французских наемников в Славянске, который на данный момент находится под контролем Киева.

Напомним, что в зоне СВО впервые уничтожены британская гаубица и украинская «Хмара». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#военные
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#всу
#вс рф
#удар
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Российский «Ланцет» группировки войск «Север» уничтожил украинскую САУ «Акация»
15 апреля 2024, 15:31

Фото: istockphoto/bbsferrari

Российские бойцы группировки войск «Север» в районе Харькова нанесли удар по самоходной артиллерийской установке (САУ) «Акация» Вооружённых сил Украины (ВСУ). Для атаки использовался беспилотный летательный аппарат «Ланцет».
Об этом сообщает телеграм-канал «РаZвед_ДоZор». Уточняется, что САУ была атакована в районе населённого пункта Черкасские Тишки. Сначала «Акацию» ошибочно приняли за орудие М109 «Paladin», но на кадрах, переданных с дрона-разведчика, удалось чётко рассмотреть силуэт самоходки 2С3, получившей «цветочное» название. После попадания «Ланцета» в САУ сдетонировал боекомплект, поэтому от орудия мало что осталось.

БПЛА «Ланцет» широко используются российскими военными в зоне специальной военной операции. Эти аппараты неизменно демонстрируют высокую эффективность в условиях реальных боевых действий. За время спецоперации «Ланцеты» успели поразить сотни целей, включая зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), САУ и бронетехнику.

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#бпла
#операции
#техника
#всу
#атака
#спецоперация
#удар
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«Вероятно, горят ГСМ»: Подполье заявило о прилёте по Полтаве
15 апреля 2024, 15:25

Фото: iStock/Leonid Ikan

Удар зафиксирован в Полтаве на Украине, пишет РИА Новости.
Как рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, судя по цвету дыма, горят горюче-смазочные материалы. Подробностей пока нет.

Ранее Лебедев заявил, что украинские боевики перекрыли Славянск после удара ВС РФ по расположению наемников, которые прибыли из Франции.

В четверг Лебедев заявил о большом количестве ударов по украинским энергетическим объектам инфраструктуры и местам скопления живой силы противника. Так, мощный взрыв был зафиксирован на окраине Житомира, во Львове и других городах.

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#украина
#спецоперация
#удар
#взрыв
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