Российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов
Российская армия за неделю освободила 10 населенных пунктов в зоне проведения СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Бойцы группировки войск «Север» освободили населенный пункт Дегтярное Харьковской области. Подразделения «Южной» группировки войск выбили врага из Петровки в ДНР.
Группа войск «Центр» освободила Николаевку, Маяк и Попов Яр в ДНР. Военнослужащие группировки войск «Днепр» взяли под контроль Каменское в Запорожской области, а группа войск «Восток» — село Карла Маркса, Воскресенку и Новохатское в ДНР, а также Малиновку в Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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