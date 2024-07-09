Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow

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Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом со ссылкой специалиста по работе с вооружением сообщают РИА Новости. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию.
«На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями», — процитировали слова собеседника в агентстве.Инженер отметил, что первым делом они начали изучать схемы взрывателей и конструкции боевых частей, чтобы было удобнее в дальнейшем их перевозить и уничтожать за пределами населенных пунктов.
По данным агентства, Storm Shadow — это запускаемая с самолетов малозаметная крылатая ракета с дальностью поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модели. Сообщается, что боеприпас разработали Франция и Великобритания, ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.
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