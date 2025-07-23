У Волчанска целыми группами пропадают штурмовики ВСУ — ТАСС

23 июля 2025, 21:45

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Штурмовики ВСУ пропадают у Волчанска в Харьковской области целыми группами.





Об этом в среду, 23 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков. Собеседник агентства рассказал, что, по словам вдовы одного из украинских боевиков, из боевой группы после убытия на задачу никто не вернулся.





«На волчанском направлении также складывается сложная ситуация с пропавшими без вести в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, где исчезают целые штурмовые группы [ВСУ]», — сказано в материале.

