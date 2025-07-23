У Волчанска целыми группами пропадают штурмовики ВСУ — ТАСС
Штурмовики ВСУ пропадают у Волчанска в Харьковской области целыми группами.
Об этом в среду, 23 июля, пишет ТАСС со ссылкой на российских силовиков. Собеседник агентства рассказал, что, по словам вдовы одного из украинских боевиков, из боевой группы после убытия на задачу никто не вернулся.
«На волчанском направлении также складывается сложная ситуация с пропавшими без вести в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады, где исчезают целые штурмовые группы [ВСУ]», — сказано в материале.Перед этим в российских силовых структурах сообщали, что главным фактором развития протестных настроений среди родственников украинских военнослужащих являются массовые потери ВСУ. Кроме того, сообщалось, что родные украинских военных не получают положенных выплат и хотят привлечь внимание командиров рекламой.