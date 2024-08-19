Фото: Минобороны РФ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит боеприпасов и артиллерийской техники и пытаются компенсировать с помощью FPV-дронов. Об этом в интервью РИА Новости заявил российский офицер-артиллерист с позывным Сэм.
«Нехватка снарядов у противника чувствуется. Да и техники становится меньше. Западная техника более капризная, чем наша. Любая – от стрелкового оружия до артиллерии. Но они компенсирует это обилием дронов», – рассказал о проблемах Сэм.
Его сослуживец с позывным Квант добавил, что техника ВСУ начинает изнашиваться. В результате, по словам этого солдата, заявленные преимущества западной техники уменьшаются.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский скрыл от Запада свои планы по наступлению на Курскую область. Причиной такого поступка стало то, что до этого операции срывались после того, как он заранее сообщал союзникам о своих намерениях.
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Александр Климов