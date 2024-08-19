Российский артиллерист рассказал о проблемах ВСУ

Нападение ВСУ на Курскую область, если оно преследовало цель улучшить позицию Украины на переговорах, является вершиной глупости. Об этом заявил отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис на стриме ютуб-канала Deep Dive. По его словам, Киев только испортил свое положение и теперь получит более жесткий ответ.