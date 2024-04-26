Российский артиллерист рассказал об уничтожении украинской бронетехники

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Расчет артиллерии ВС РФ рассказал в интервью RT о поражении вооруженных сил Украины с помощью 152-мм гаубицы 2С3 «Акация».
Расчёт, который служит с момента создания СВО и за это время стал одним из самых успешны в 1-й танковой армии, поделился деталями своей работы.
По его словам, предпочтительными целями для него являются танки, поскольку только прямое попадание выводит их из строя, в отличие от другой техники. В результате работы его расчёта было уничтожено значительное количество американских БТР M113 и БМП Bradley.
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«В настоящее время ситуация здесь стабильная, нет большой активности. Мы работаем в штатном режиме, в основном на укрытых позициях. В день выпускаем около 15–20 снарядов», — рассказал военнослужащий расчёта по кличке Гольф.
По его словам, предпочтительными целями для него являются танки, поскольку только прямое попадание выводит их из строя, в отличие от другой техники. В результате работы его расчёта было уничтожено значительное количество американских БТР M113 и БМП Bradley.
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Артем Кузьмин