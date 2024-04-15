ВСУ препятствует эвакуации населения из Часова Яра – советник Пушилина

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Советник главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина Игорь Кимаковский обвинил украинских военных в блокировании эвакуации людей из Часова Яра, передает РИА Новости.
По его словам, таким образом украинская армия пытается задержать российское наступление.
Кимаковский добавил, что при принудительной эвакуации украинские войска обычно сначала выводят молодых людей, чтобы те не смогли передать российским силам полезную информацию о ВСУ.
Ранее сообщалось, что планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов в районах Донецкой народной республики, контролируемых украинской армией.
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«Потому что они прекрасно понимают, как мы будем вести боевые действия с учетом того, что знаем, что там находятся мирные люди», – подчеркнул он.
Кимаковский добавил, что при принудительной эвакуации украинские войска обычно сначала выводят молодых людей, чтобы те не смогли передать российским силам полезную информацию о ВСУ.
«Молодых они стараются убирать или каким-то образом выявлять те сети, которые помогают России и нашим республикам», — сказал он.
Ранее сообщалось, что планируется эвакуация детей из четырех населенных пунктов в районах Донецкой народной республики, контролируемых украинской армией.
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Александр Климов