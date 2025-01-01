Здание Нацбанка Украины загорелось после серии взрывов в Киеве

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Национальный банк Украины сообщил о повреждении своего здания после серии взрывов в Киеве во время объявленной воздушной тревоги 1 января. Соответствующее сообщение появилось на странице регулятора в соцсети Facebook*.
Ранее в этот день местные СМИ писали, что в Киеве на фоне воздушной тревоги погремели две серии взрывов.
В результате произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка в Печерском районе украинской столицы.
Пожар был оперативно устранен, повреждения получили только круша и окна верхних этажей. В настоящее время всу службы банка работают в штатном режиме.
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В результате произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка в Печерском районе украинской столицы.
Пожар был оперативно устранен, повреждения получили только круша и окна верхних этажей. В настоящее время всу службы банка работают в штатном режиме.
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*деятельность Meta (Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Анастасия Чинкова