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Здание Нацбанка Украины загорелось после серии взрывов в Киеве

Фото: iStock/Panama7

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины сообщил о повреждении своего здания после серии взрывов в Киеве во время объявленной воздушной тревоги 1 января. Соответствующее сообщение появилось на странице регулятора в соцсети Facebook*.
Ранее в этот день местные СМИ писали, что в Киеве на фоне воздушной тревоги погремели две серии взрывов.

В результате произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка в Печерском районе украинской столицы.



Пожар был оперативно устранен, повреждения получили только круша и окна верхних этажей. В настоящее время всу службы банка работают в штатном режиме.

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ВСУ потеряли более 593 тысяч военнослужащих в 2024 году
01 января 2025, 13:01

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Потери ВСУ в прошедшем году составили порядка 593 410 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения Минобороны России.
Из недельной сводки оборонного ведомства следует, что украинские войска еженедельно теряли порядка четырёх тысяч солдат в течение года. К марту это значение увеличилось до более чем семи тысяч, но затем незначительно сократилось.

Также на потери ВСУ оказала влияние их попытка прорваться через границу в Белгородской и Курской областях в марте. В результате они потеряли ещё порядка трёх тысяч человек.

К концу мая потери опять выросли и впервые достигли значения в десять тысяч бойцов за неделю. После они ни разу не опускались ниже этой цифры.

Затем на увеличении потерь сказалось вторжение украинских войск в Курскую область. Наибольшие потери наблюдались в период с 26 октября по 1 ноября (порядка 17 тысяч человек).

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ВС РФ поразили энергетический объект ВПК Украины
01 января 2025, 12:32

Фото: iStock/PavelRodimov

Российские войска поразили энергетический объект, обеспечивающий работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также место сборки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок войск ВС РФ.

В результате ударов были поражены место сборки безэкипажных катеров, энергетический объект и инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по скоплениям живой силы ВСУ в 142 районах в зоне спецоперации, подчеркнули в оборонном ведомстве.

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#инфраструктура
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Курахово полностью освобождено российскими войсками
01 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/IherPhoto

Армия России полностью контролирует Курахово в Донецкой Народной Республике. Более-менее регулярные части украинской армии вытеснены за пределы города.
Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале. В настоящий момент идет окончательная зачистка окраин города. Бойцы водрузили флаг России у одного из зданий трубного завода.

«Курахово (ДНР). Город — наш. Есть еще по окраинам кое-где укропы. Но в целом город освободили. Идет зачистка», — написал военкор.

Глава ДНР Денис Пушилин заявлял ранее, что освобождение Курахова положит конец обстрелам Петровского района Донецка украинскими военными. На текущий момент известно, что бойцы 5-й мотострелковой бригады 51-й армии группировки «Юг» ВС РФ взяли под контроль промзону в Курахово, освободив три завода.

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В новогоднюю ночь над Курском сбит украинский БПЛА
01 января 2025, 11:05

Фото: istockphoto/NiseriN

В новогоднюю ночь Вооружённые силы Украины не отличились особой активностью в плане запуска беспилотников в сторону России. Всего один украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Курской области.
Об этом сообщила пресс-службаа министерства обороны РФ. Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн сообщил в своих социальных сетях, что ВСУ ударили по Беловскому району сразу после наступления нового года. Повреждения получил газораспределительный шкаф у населенного пункта Гирьи, снабжение домов газом не нарушено. К счастью, обошлось без пострадавших.

При полном отсутствии каких-либо успехов в ходе боевых действий киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая или атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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#курская область
#беспилотник
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Запад обнаружил уникальную способность русской армии в зоне СВО
01 января 2025, 09:40

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские военные в зоне СВО стали по-настоящему неуловимы для ВСУ. Такую уникальную особенность военных Вооружённых сил РФ признали даже на Западе.
Этой теме посвящён материал в газетеThe New York Times. Авторы публикации пишут, что российские солдаты активно используют на передовой электроскутеры, мотоциклы, квадроциклы даже велосипеды. Это позволяет им рассредоточиваться вдоль всей линии фронта на высокой скорости и появляться вдруг, как будто из ниоткуда, в самых неожиданных местах.

Офицер ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил в разговоре с корреспондентом газеты, что поразить одну единицу техники, которая перевозит 15 человек, не является сложной задачей. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это становится очень большой проблемой, добавил украинский командир.

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#украина
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Украина потеряла свыше 1 млн военнослужащих в зоне СВО
01 января 2025, 06:40

Фото: iStock/Olena_Z

Потери Вооруженных сил Украины с начала СВО превысили один миллион человек. Об этом сообщает ТАСС.
«Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года превысили 1 млн человек убитыми и ранеными», — пишет агентство.

В 2022 году Украина потеряла 118,5 тысяч бойцов ВСУ. В 2023 этот показатель составил 405,4 тысяч военнослужащих. В 2024 году Украина лишилась свыше 595 тысячи солдат. В прошедшем году потери превысили суммарные показатели 2022 и 2023 годов.

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Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине

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#украина
#всу
#рф
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Разведчик Риттер: Украина потеряет Одессу и Харьков при отказе от переговоров
01 января 2025, 06:02

Фото: iStock/sandsun

Американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу и Харьков в случае отказа от переговоров с Россией. Свое мнение он высказал в ходе эфира на YouTube-канале Dialogue Works.
По словам Риттера, на месте спецпредставителя избранного президента США Дональда Трампа Кита Келлога, то он бы сказал властям Украины, что чем быстрее они поймут , к чему все идет, тем больше территорий смогут сохранить. В противном случае страна может потерять Одессу, Николаев, Харьков, Сумы и Днепропетровск.

Также Риттер отметил, что Келлогу не о чем разговаривать с Украиной. Эксперт закончил тем, что конфликт в стране закончится на условиях России.

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#одесса
#украина
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Депутат Белик: Греция не имеет права поставлять российское оружие Украине
01 января 2025, 05:46

Фото: iStock/maksicfoto

Греция не имеет права поставлять оружие российского производства Украине. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в разговоре с RT.
«Афины связаны с Москвой рядом соглашений, поэтому действовать без оглядки на эти документы, поставляя оружие российского производства киевскому режиму, эта страна просто не имеет права», — говорится в сообщении.

Как отметил Белик, Греция не имеет права поставлять оружие Украине, так как связана рядом соглашений с Россией. При этом по словам депутата, страна входит в НАТО, где на страну идет давление. Альянс заставляет страны вести агрессивную политику в отношении других государств. Сейчас Греция разорвала сотрудничество с РФ в одностороннем порядке и отказывается от диалога.

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#оружие
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#рф
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NYT: освобождение Курахово в ДНР дает РФ путь к промышленному сердцу Украины
01 января 2025, 05:03

Фото: iStock/zim286

Освобождение Курахово в Донецкой Народной Республике дает ВС РФ путь к промышленному сердцу Украины. Об этом пишет The New York Times.
«На юге очаг украинского сопротивления вокруг небольшого города Курахово неуклонно ослабевает, открывая перспективу российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион, который сейчас является промышленным сердцем страны», — пишут в издании.
Данное направление открывает российской армии путь к промышленному сердцу Украины. Напомним, что Курахово был освобожден российской армией. На данный момент в городе проводится зачистка от бойцов ВСУ.

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#всу
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#вс рф
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