ВС РФ поразили энергетический объёкт ВПК Украины

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Российские войска поразили энергетический объект, обеспечивающий работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также место сборки безэкипажных катеров. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетами и артиллерией нескольких группировок войск ВС РФ.
В результате ударов были поражены место сборки безэкипажных катеров, энергетический объект и инфраструктура военных аэродромов. Также нанесены удары по скоплениям живой силы ВСУ в 142 районах в зоне спецоперации, подчеркнули в оборонном ведомстве.
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Анастасия Чинкова