Российскую «Антифурию» создали в формате чемодана

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Российскую мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», которая предназначена для подавления БПЛА, в целях маскировки производят в виде чемодана.
Об этом, ссылаясь на научно-производственное объединение (НПО) «Кайсант», пишет ТАСС.
Разработчики сообщают, что станция стала более удобной и мобильной. Теперь её антенны скрыты. С 18 до 16 кг уменьшилась масса станции, включая треногу.
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Разработчики сообщают, что станция стала более удобной и мобильной. Теперь её антенны скрыты. С 18 до 16 кг уменьшилась масса станции, включая треногу.
«Теперь её невозможно засечь с точки зрения камер. Когда отслеживают любое противодронное оборудование, то засекают его по форм-фактору. Поэтому мы сделали станцию максимально нейтральной, чтобы она в принципе не была похожа на антидрон», — сообщает организация.Модернизацию станции провели для большего удобства её использования в зоне СВО.
«Не надо ничего прикручивать: берется этот чемодан, ставится на магните на треногу. Станция готова», —заявили в НПО.Ранее сообщалось, что немецкий журналист Юлиан Репке отметил в социальной сети X (бывший Twitter), что у украинской армии отсутствует способность противостоять атакам российских беспилотников, преимущественно из-за их большого количества.
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Мария Фирсова