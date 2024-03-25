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Корреспондент RT сообщил, что трофейную натовскую технику, подбитую российскими войсками, ремонтируют и направляют на фронт для ВС России
Так, отмечается, что такими трофеями стали американский бронетранспортёр М113 и турецкий БТР Kirpi. Российские специалисты их уже изучили и сделали по ним необходимые выводы.
До этого отмечалось, что российские военные смогли отразить десять атак украинской армии на Авдеевском направлении. Как передают argumenti.ru со ссылкой на министерство обороны РФ, российским военным группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции на этом направлении.
Ранее глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что российская армия порвала оборону украинских войск северо-западнее Вербового Запорожской области и продвинулись в этой области на два километра. Он уточнил, что это произошло это на Ореховском направлении.
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Рогов сообщил о продвижении сил РФ на два километра в районе Вербового
До этого отмечалось, что российские военные смогли отразить десять атак украинской армии на Авдеевском направлении. Как передают argumenti.ru со ссылкой на министерство обороны РФ, российским военным группировки войск «Центр» удалось занять более выгодные позиции на этом направлении.
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Мелисса Тимофеева