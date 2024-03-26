Во время удара по Одессе был поражен склад боеприпасов и место дислокации СБУ

Во время ракетного удара по Одессе в ночь на 25 марта Вооружённые силы России поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.