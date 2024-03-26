Во время удара по Одессе был поражен склад боеприпасов и место дислокации СБУ

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Во время ракетного удара по Одессе в ночь на 25 марта Вооружённые силы России поразили крупный склад боеприпасов и место дислокации личного состава Службы безопасности Украины во время ракетного удара по Одессе. Об этом сообщил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Российские войска наносят точные, комбинированные удары по объектам противника на территории Украины. После перерыва в 44 дня, ВС РФ ударили по Киеву с использованием ракет. Было поражено несколько предприятий. Кроме того, в Харькове были поражены три городских подстанции, а также основные генерирующие станции в регионе. В настоящее время несколько городов остаются обесточенными.
Ранее Владимир Рогов заявил о прорыве ВС РФ обороны ВСУ в Запорожье северо-западнее села Вербовое.
Он уточнил, что на ореховском направлении наши войска продвинулись на два километра вглубь, заняв пять опорных пунктов противника. Также они наступают северо-западнее села Работино.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев