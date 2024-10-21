Российский боец Аид назвал освобождение Суджи лишь вопросом времени

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Восстановление контроля над Суджей для российских войск является лишь вопросом времени. Об этом заявил командир подразделения в составе спецназа «Ахмат» с позывным Аид.
В разговоре с ТАСС боец подчеркнул, что сейчас части Вооружённых сил РФ как раз начали активные наступательные действия на Суджанском направлении, поэтому освобождение города не заставит себя долго ждать. Спецназовец подчеркнул, что в задачу его подразделения не входило быстрое вхождение в населённые пункты. Необходимо было сдержать противника и нанести ему максимальный урон, что и было сделано.
Российские части выдержали удар, перемололи большое количество живой силы и военной техники ВСУ, продолжил спецназовец. Теперь пришло время наступать, и ослабленный и обескровленный противник не в состоянии сдерживать напор российской армии, поэтому освобождение Суджи и других населённых пунктов — лишь вопрос времени, заключил Аид.
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Александр Бойцов