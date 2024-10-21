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Спецназ «Ахмат» сообщает о рекордной интенсивности боев под Курском

Боец ВС РФ заявил, что Курская область побила рекорды по сложности боев
21 октября 2024, 07:55
Фото: iStock/fortton

Фото: iStock/fortton

Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, это направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он подчеркнул, что в начале боев в Курской области бойцы не имели времени даже на сон и еду.

«Курская область побила рекорды по сложности», — рассказал Аид.



Перед этим, по его словам, отряд работал в таких местах, как Волчанск, Белогоровка и Серебрянское лесничество, где, хотя и были трудные условия, интенсивность боев была ниже.

Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

Ранее стало известно, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 4 регионами РФ 18 БПЛА ВСУ
21 октября 2024, 07:36

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БПЛА над 4 регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Одиннадцать вражеских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Брянской области, два – над территорией Курской области, а также один – над территорией Орловской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Ранее сообщалось, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
#минобороны
#наемники
#рф
#пво
#дроны
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Польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли
Польские наемники ВСУ заняли дома бежавших жителей Суджи, оставшихся повесили
21 октября 2024, 07:12

EvgeniyShkolenko

Беженец Александр Крамаренко рассказал, что польские наемники Вооруженных сил Украины заняли дома бежавших жителей Суджи, а оставшихся повесили. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.

По словам Александра, он вместе со своей семьей уехал из Суджи в начале августа. Сейчас мужчина с родственниками находится в пункте временного размещения, который расположен в Курске. Беженец отметил, что многие переселенцы из Суджи застали зверства украинский военных.

«Живут в наших домах поляки. Жителей улицы 8 марта, которые там остались, поляки под мостом повесили, расстреливали, это со слов людей, которые уезжали оттуда, рассказывали», — поделился Крамаренко.

В начале октября посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что в результате действий ВСУ в Курской области пострадали более 300 гражданских, из которых около 70 погибли, при этом реальное количество жертв, по его словам, может быть значительно выше.

В докладе, представленном УВКПЧ Совету по правам человека, упоминалось о 12 погибших и 201 раненом среди мирных жителей.

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#всу
#вс рф
#сво
#наемники
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Российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ
ТАСС: российский солдат раскрыл число воюющих в Курской области бригад ВСУ
21 октября 2024, 06:07

Фото: iStock/Michele Ursi

Четырнадцать бригад и наемных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) ведут бои с российскими войсками в Курской области. Об этом в интервью информационному агентству ТАСС сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» по кличке Аид.
«Против ВС РФ здесь стоят 21-я, 22-я, 41-я, 61-я, 80-я, 82-я, 92-я, 95-я, 239-я, 245-я, 47-я бригады ВСУ, 129-й и 30-й штурмовые батальоны, иностранный, грузинский легионы, американская ЧВК Forward Observation Group (FOG)», – рассказал солдат.

Он отметил, что почти все боеспособные части ВСУ были переброшены в Курскую область.

Бои в приграничном районе России продолжаются с 6 августа. 20 октября Министерство обороны России заявило, что с момента начала вступления ВСУ на российскую территорию Вооруженные силы Украины потеряли более 25 000 человек.

Ранее войска ВСУ попытались проникнуть в тыл российской армии в Глушковском районе, вблизи сел Волфино и Теткино, используя бронемашины International MaxxPro.

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#россия
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Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца
Военнослужащий Андреев: ВС РФ выбрались из окружения под Курском
21 октября 2024, 05:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

После того как в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли Курскую область, российские солдаты оказались в окружении и смогли вырваться только через два месяца, рассказал военнослужащий Максим Андреев агентству РИА Новости.
По его словам, когда началось вторжение, войска разошлись по своим позициям и «весь день» ждали солдат и технику ВСУ, но долгое время ничего не происходило. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина объявил, что осада должна быть снята.

В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.

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#всу
#россия
#украина
#курская область
#военные
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В порту Одессы начался пожар после удара «Искандером»
21 октября 2024, 03:24

Фото: iStock/Leonid Ikan

В одесском порту произошел пожар после удара баллистической ракеты ОТРК «Искандер». Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на местные издания.
Отмечается, что в Одессе находится торговый порт, а также порты Черноморск и Южный. Сюда доставляются грузы из Румынии и других стран НАТО.

17 октября Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) в Украине. По данным Минобороны РФ, атака на энергообъекты осуществлялась с помощью беспилотников, артиллерийских и ракетных установок.

Ранее также сообщалось, что после взрыва в Херсоне, который контролируется украинскими властями, была прервана подача электроэнергии.

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#минобороны рф
#ракетный удар
#одесса
#пожар
#украина
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Лавров высказался о завершении СВО на Украине
Лавров: СВО на Украине не может закончиться иначе как победой России
21 октября 2024, 01:04

Сергей Лавров (фото: сайт Кремля)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил Ввинтервью «Аргументам и фактам», что специальная военная операция (СВО) в Украине не может привести ни к чему иному, кроме победы Москвы.
По его словам, Киев требует, чтобы Украина вернулась к границам 1991 года.

«Они что-то придумали, выяснили где-то, исследовали, что на Украине природных ископаемых на 10-12 триллионов долларов, поэтому, мол, это все надо забрать. Мы не про территории, а про людей», – заявил дипломат.

Лавров сказал, что украинским властям «наплевать» на людей.

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сказал, что если кто-то, живя на Украине, ощущает себя причастным к русской культуре, пусть проваливает в Россию», – отметил глава ведомства.

Ранее обозреватели Николай Петро и Тед Снайдер в статье, опубликованной в журнале The American Conservative, призвали западные страны не игнорировать открытость России к переговорам.

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#владимир зеленский
#мид рф
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В ВСУ заявили о повторении сценария освобождения Угледара ВС РФ в Селидово
Боец ВСУ Мучной: ВС РФ отрезали пути снабжения под Селидово
21 октября 2024, 00:52

Фото: iStock/Michele Ursi

Российские войска перекрыли все пути снабжения в районе Селидово, за исключением одного небезопасного маршрута. Ситуация в этой части зоны боевых действий сейчас напоминает сценарий освобождения Угледара, заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна».
«Противник перерезал все дороги снабжения, остается одна, по которой двигаться очень небезболезненно. Этот город очень важно держать, потому что если потеряем, то начнутся проблемы уже на севере, а там трасса в Покровск», – объяснил украинский военный.

Мучной подчеркнул, что под Зоряным ВСУ перешли реку Волча и «фактически зашли с юга в тыл Горняка».

Ранее боец ВСУ с позывным Алекс сообщил, что ситуация в районе Слридово сложная. По его словам, российские военные подразделения продвигаются с флангов, что может ухудшить ситуацию для украинских войск.

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В России планируют испытания технологий обнаружения дальних БПЛА ВСУ
ТАСС: в России проведут испытания обнаружения дальних украинских БПЛА
21 октября 2024, 00:05

Фото: istockphoto/Diy1

Россия планирует провести испытания модернизированной системы пеленгации беспилотных летательных аппаратов «Т1-ам», доработанной для работы с мобильной связью. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные конструкторского бюро «Талламхо».
Технология позволит украинским военным обнаруживать беспилотники самолетного типа, которые перемещаются по территории России вдоль русел рек, чтобы избежать обнаружения средствами ПВО.

«Первая партия готовится для защиты стратегического объекта на территории Белгородской области», – рассказали в организации.

Система пеленгации беспилотников включает до 250 датчиков.

Ранее сообщалось, что военнослужащие белорусской армии ознакомились с российским беспилотным летательным аппаратом Supercam («Суперкам») S350 в рамках обучения в 927-м учебно-тренировочном центре беспилотных авиационных систем.

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#белгородская область
#пво
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ВС РФ заняли южную часть села в ДНР
«Военное обозрение»: армия России выбила ВСУ из южной окраины села Воздвиженка
20 октября 2024, 23:44

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские войска выбили Вооруженные силы Украины из южной окраины села Воздвиженка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает издание «Военное обозрение».
Как отмечается, российские войска начали внезапную атаку на противника. После серии ударов бойцы ВСУ сначала планировали перегруппироваться, но были вынуждены отступить и понесли ощутимые потери.

«Село это примечательно тем, что за ним открывается прямой (без населенных пунктов) путь к важнейшей для ВСУ дороги Покровск – Константиновка. От центра Воздвиженки до этой дороги около пяти километров», – сообщается в материале.

Ранее сообщалось, что 10 бойцов ВСУ попали в засаду под населенном пунктом Золотая Нива в ДНР, семеро из них сдались российским войскам. Среди пленных был командир взвода.

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#вс рф
#днр
#украина
#всу
#россия
#военные
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