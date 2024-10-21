Спецназ «Ахмат» сообщает о рекордной интенсивности боев под Курском

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Командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал, что бои в Курской области отмечаются наибольшей плотностью. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, это направление стало самым сложным из всех, с которыми ему доводилось сталкиваться. Он подчеркнул, что в начале боев в Курской области бойцы не имели времени даже на сон и еду.
Перед этим, по его словам, отряд работал в таких местах, как Волчанск, Белогоровка и Серебрянское лесничество, где, хотя и были трудные условия, интенсивность боев была ниже.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее стало известно, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Курская область побила рекорды по сложности», — рассказал Аид.
Перед этим, по его словам, отряд работал в таких местах, как Волчанск, Белогоровка и Серебрянское лесничество, где, хотя и были трудные условия, интенсивность боев была ниже.
Напомним, что в начале августа подразделения Вооруженных сил Украины пересекли границу России и вторглись в Курскую область. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о начале наступления ВСУ в этом регионе с целью захвата определенной территории.
Ранее стало известно, что польские наемники повесили мирных жителей под Курском под мостом и расстреляли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова