Появилась информация о возможном прибытии тела Паши Техника в Москву

Паша Техник (Фото: кадр видео Telegram @evakaritskaua)
Тело рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), предположительно, уже доставлено в Москву рейсом SU 277 авиакомпании «Аэрофлот», совершившим посадку в столице 8 апреля в 22:12 по московскому времени.
Точных подтверждений присутствия останков музыканта на борту нет, однако информацию о возможной транспортировке ранее упомянул менеджер артиста Марк Яровный в своём Telegram-канале. Он сообщал, что в 19:07 самолёт всё ещё находился в воздухе, передает «News.ru».
Рейс SU 277 вылетел из Пхукета. Самолет Boeing 777-300ER отправился с опозданием в 25 минут. Борт находился в воздухе 9 часов 30 минут. В терминал С аэропорта Шереметьево пассажиры прибыли в 22:23.
Паши Техника не стало 5 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде. По словам эксперта Михаила Стрешнева, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
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«Борт с телом Паши в пути», — писал Яровный.6 апреля гастрольный менеджер рэпера Марк Флинк отметил, что транспортировка тела будет осуществляться обычным рейсовым бортом авиакомпании «Аэрофлот», у которой есть спецбагаж для покойников.
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Рейс SU 277 вылетел из Пхукета. Самолет Boeing 777-300ER отправился с опозданием в 25 минут. Борт находился в воздухе 9 часов 30 минут. В терминал С аэропорта Шереметьево пассажиры прибыли в 22:23.
Паши Техника не стало 5 апреля в возрасте 40 лет. Последние дни жизни от провёл в больнице в Таиланде. По словам эксперта Михаила Стрешнева, смерть музыканта вызвал «фатальный комплекс» диагнозов: бактериальная пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
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Мария Моисеева