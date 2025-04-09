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Над российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ

Минобороны: Системы ПВО сбили над регионами России 15 беспилотников ВСУ
Фото: iStock/sommersby

Фото: iStock/sommersby

Десять украинских беспилотников были сбиты силами ПВО над тремя регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, воздушные цели уничтожались 8 апреля с 19:20 до 21:15 московского времени. Позже стало известно, что еще пять БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью и Азовским морем.
«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Четыре дрона нейтрализованы над Черным морем, ещё по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.

«В период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны через некоторое время.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные районы страны с использованием дронов. Однако российские системы противовоздушной обороны продолжают эффективно перехватывать летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что были названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине.

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Кадыров объявил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне
Глава Чечни Кадыров: к нападению на пост ДПС в Чечне причастен гражданин Украины
08 апреля 2025, 23:40

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о причастности гражданина Украины к организации нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. По его словам, часть координаторов преступления находится в Турции, а их действия курировались украинцем. Информация была обнародована в Telegram-канале Кадырова.
«Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — объявил он.
Ранее региональный Следственный комитет сообщил о нападении мужчины с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате перестрелки нападавший был ликвидирован, один полицейский погиб от полученных ранений.

Кадыров подчеркнул, что перед правоохранительными органами поставлена задача привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и их пособников, включая зарубежных координаторов.

Вечером 8 апреля сообщалось, что в Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода.

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Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области, сообщил губернатор
Мельниченко: над Пензенской областью сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет
08 апреля 2025, 22:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Два украинских беспилотника сбили в Пензенской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Мельниченко.
«Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА», — говорится в сообщении чиновника.
Губернатор заключил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Украина регулярно атакует российские территории. Пока Москва договаривается с Вашингтоном об урегулировании кризиса, Европа вместе с Владимиром Зеленским выступают за ужесточение антироссийских санкций. В Минобороны России не раз отмечали, что Киев нарушает достигнутые в Эр-Рияде договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.

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В ЕС сделали заявление о «киевских джунглях»
CA: Путин и Трамп могут говорить, а Киев выполнит приказ Вашингтона
08 апреля 2025, 21:44

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вести диалог, а киевский режим сделает, что прикажут. Об этом в своем материале для Časopis argument написал политолог Петр Друлак.
«Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет», — сказано в публикации.
Друлак подчеркнул, что Трамп сводит конфликт на Украине к вопросу доходов и расходов США. По оценкам экспертов, Владимир Зеленский должен Вашингтону примерно 350 миллиардов долларов. В феврале должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако этому помешала ссора Трампа и Зеленского.

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Названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине
Небензя: к гибели гражданских в Кривом Роге привел непрофессионализм ПВО Украины
08 апреля 2025, 19:58

Фото: istockphoto/reflection_art

Непрофессионализм украинской противовоздушной обороны привел к гибели гражданских в Кривом Роге. Об этом заявил постпред РФ в ООН Василий Небензя в рамках заседания СБ по Украине.
«К сожалению, из-за непрофессиональных действий ПВО Украины выпущенная на перехват украинская ракета послужила причиной гибели гражданского населения в прилегающей к ресторану зоне», — произнес Небензя.
В минувшую пятницу, 4 апреля, в МО РФ заявляли о ракетном ударе по командованию ВСУ с западными инструкторами. По информации Минобороны России, ликвидировано до 85 боевиков с учетом иностранных офицеров и 20 единиц техники. Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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СБУ заочно обвинила Ольгу Скабееву
08 апреля 2025, 19:42

Ольга Скабеева (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую телеведущую Ольгу Скабееву в поддержке спецоперации и в якобы посягательстве на территориальную целостность украинской республики.
«Служба безопасности заочно сообщила Скабеевой о подозрении сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Украины», — сказано в публикации украинского ведомства.

Такие же обвинения СБУ предъявляла певцу Григорию Лепсу, актеру Дмитрию Певцову и другим звездам российского шоубиза. Кроме того, культурных деятелей РФ вносят в список экстремистской организации «Миротворец». В частности, это коснулось стилиста Сергея Зверева, который потерял племянника в зоне боевых действий и 14-летней актрисы Екатерины Темновой, известной по фильму «Манюня».

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