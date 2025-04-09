Над российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ

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Десять украинских беспилотников были сбиты силами ПВО над тремя регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, воздушные цели уничтожались 8 апреля с 19:20 до 21:15 московского времени. Позже стало известно, что еще пять БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью и Азовским морем.
«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.Четыре дрона нейтрализованы над Черным морем, ещё по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.
«В период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны через некоторое время.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные районы страны с использованием дронов. Однако российские системы противовоздушной обороны продолжают эффективно перехватывать летательные аппараты.
Ранее сообщалось, что были названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине.
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