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Жители трех регионов России сообщили о взрывах

Shot: взрывы прогремели над Таганрогом, Саратовской областью и Краснодарским краем
Фото: iStock/bbsferrari

Фото: iStock/bbsferrari

В Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.
Сообщалось, что Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ, которые летели в сторону порта. Жителям посоветовали покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Информацию о минимум пяти хлопках в районе проспекта Химиков в Энгельсе, а также о вспышках в небе предоставили местные жители, передает Telegram-канал SHOT. По данным очевидцев, до срабатывания ПВО в небе был слышен звук пролёта БПЛА.

Официальных данных о разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее подтвердил угрозу атаки беспилотников.

В Краснодарском крае аналогичные взрывы отмечались в пригороде Славянска-на-Кубани, Крымске и станице Раевская.

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Российский боец из Забайкалья ликвидировал более 100 солдат ВСУ в Херсонской области
RT: Боец ВС РФ Баженов уничтожил более 100 солдат ВСУ в Херсонской области
09 апреля 2025, 02:10

Фото: iStock/Grandfailure

Российский военнослужащий из Забайкалья Антон Баженов, уничтоживший более 100 военных ВСУ в ходе боёв в Херсонской области весной 2022 года, погиб в августе 2024-го в Курской области. Информацию о его подвиге подтвердили сослуживцы бойца в беседе с RT.
По их словам, Баженов, служивший в 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде, за несколько недель боевых действий в 2022 году выполнил свыше 60 огневых задач.

«Антон с 13 марта по 5 апреля в составе расчёта выполнил более 60 огневых задач, эффективно наводил огонь орудия. В итоге были уничтожены батареи РСЗО «Град», огневые позиции и миномёты противника», — рассказали собеседники RT.
Несмотря на постоянное нахождение на передовой, за два с половиной года участия в СВО Антон ранее не получал ни одного ранения. Гибель бойца произошла в деревне Русская Конопелька Суджанского района в результате атаки дрона, рассказала мама Баженова.

Организация «Вечная память героям» сообщила, что указом президента России Баженов был посмертно награждён орденом Мужества. Он также был отмечен медалями Жукова и «За боевые отличия».

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Над российскими регионами сбили 15 дронов ВСУ
Минобороны: Системы ПВО сбили над регионами России 15 беспилотников ВСУ
09 апреля 2025, 00:30

Фото: iStock/sommersby

Десять украинских беспилотников были сбиты силами ПВО над тремя регионами России и Черным морем. По данным Минобороны РФ, воздушные цели уничтожались 8 апреля с 19:20 до 21:15 московского времени. Позже стало известно, что еще пять БПЛА ВСУ сбили над Ростовской областью и Азовским морем.
«В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Четыре дрона нейтрализованы над Черным морем, ещё по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.

«В период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря», — добавили в Минобороны через некоторое время.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать приграничные и центральные районы страны с использованием дронов. Однако российские системы противовоздушной обороны продолжают эффективно перехватывать летательные аппараты.

Ранее сообщалось, что были названы виновные в гибели гражданских в Кривом Роге на Украине.

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#всу
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Кадыров объявил о причастности гражданина Украины к нападению на пост ДПС в Чечне
Глава Чечни Кадыров: к нападению на пост ДПС в Чечне причастен гражданин Украины
08 апреля 2025, 23:40

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о причастности гражданина Украины к организации нападения на пост ДПС в Ачхой-Мартане. По его словам, часть координаторов преступления находится в Турции, а их действия курировались украинцем. Информация была обнародована в Telegram-канале Кадырова.
«Обсуждалось нападение на сотрудников полиции в Ачхой-Мартане, в результате которого нападавший был ликвидирован на месте... Установлены также и личности тех, кто руководил его действиями. Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины», — объявил он.
Ранее региональный Следственный комитет сообщил о нападении мужчины с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы. В результате перестрелки нападавший был ликвидирован, один полицейский погиб от полученных ранений.

Кадыров подчеркнул, что перед правоохранительными органами поставлена задача привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и их пособников, включая зарубежных координаторов.

Вечером 8 апреля сообщалось, что в Сибири на реке Чамыш перевернулась аэролодка, на которой отправились кататься пять человек в самый разгар ледохода.

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Два дрона ВСУ сбили в Пензенской области, сообщил губернатор
Мельниченко: над Пензенской областью сбили два дрона ВСУ, пострадавших нет
08 апреля 2025, 22:55

Фото: istockphoto/NiseriN

Два украинских беспилотника сбили в Пензенской области. Об этом в Telegram-канале проинформировал глава региона Олег Мельниченко.
«Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА», — говорится в сообщении чиновника.
Губернатор заключил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

Украина регулярно атакует российские территории. Пока Москва договаривается с Вашингтоном об урегулировании кризиса, Европа вместе с Владимиром Зеленским выступают за ужесточение антироссийских санкций. В Минобороны России не раз отмечали, что Киев нарушает достигнутые в Эр-Рияде договоренности о моратории на удары по объектам энергетики.

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В ЕС сделали заявление о «киевских джунглях»
CA: Путин и Трамп могут говорить, а Киев выполнит приказ Вашингтона
08 апреля 2025, 21:44

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут вести диалог, а киевский режим сделает, что прикажут. Об этом в своем материале для Časopis argument написал политолог Петр Друлак.
«Если Трамп с Путиным о чем-то договорятся, это будет договор между равными, выполнение которого Путин может гарантировать. От (Владимира. — Прим. ред.) Зеленского или кого-то другого из киевских джунглей Трамп ничего подобного ожидать не может. В Киеве могут пообещать что угодно, что Вашингтон им прикажет», — сказано в публикации.
Друлак подчеркнул, что Трамп сводит конфликт на Украине к вопросу доходов и расходов США. По оценкам экспертов, Владимир Зеленский должен Вашингтону примерно 350 миллиардов долларов. В феврале должно было состояться подписание сделки по редкоземельным металлам Украины, однако этому помешала ссора Трампа и Зеленского.

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#мир
#россия
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