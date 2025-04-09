Жители трех регионов России сообщили о взрывах

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В Саратовской области и Краснодарском крае зафиксированы серии взрывов, предположительно связанных с работой систем ПВО по воздушным целям. Также о работе ПВО над городом докладывали жители Таганрога Ростовской области.
Сообщалось, что Таганрог подвергся атаке беспилотников ВСУ, которые летели в сторону порта. Жителям посоветовали покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.
Информацию о минимум пяти хлопках в районе проспекта Химиков в Энгельсе, а также о вспышках в небе предоставили местные жители, передает Telegram-канал SHOT. По данным очевидцев, до срабатывания ПВО в небе был слышен звук пролёта БПЛА.
Официальных данных о разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее подтвердил угрозу атаки беспилотников.
В Краснодарском крае аналогичные взрывы отмечались в пригороде Славянска-на-Кубани, Крымске и станице Раевская.
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Информацию о минимум пяти хлопках в районе проспекта Химиков в Энгельсе, а также о вспышках в небе предоставили местные жители, передает Telegram-канал SHOT. По данным очевидцев, до срабатывания ПВО в небе был слышен звук пролёта БПЛА.
Официальных данных о разрушениях или пострадавших на момент публикации не поступало. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее подтвердил угрозу атаки беспилотников.
В Краснодарском крае аналогичные взрывы отмечались в пригороде Славянска-на-Кубани, Крымске и станице Раевская.
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Мария Моисеева