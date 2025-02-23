Российский боец MMA, поддерживающий «Азов»*, повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО

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В Кирове задержан молодой человек, оскорблявший действия Вооружённых сил РФ на Украине и жен участников СВО. По данным регионального управления МВД, боец местной лиги единоборств публично выкрикивал нацистские лозунги возле клуба и поддерживал запрещённую в России организацию «Азов»*.
Уточняется, что после этого бойцовская лига (Gas Fight) заявила об исключении молодого нациста из своих рядов.
Полиция и Росгвардия взяли ситуацию под контроль.
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«Бойцовская лига Gas Fight — это не только зрелищные поединки, но и сообщество, основанное на уважении и принципах. Мы поддерживаем ребят с СВО, постоянно помогая им. К сожалению, не все разделяют эти ценности. В связи с недопустимым поведением, несовместимым с духом нашей лиги, мы приняли решение исключить Матвея Леванова из числа участников Gas Fight», — говорится на странице лиги в соцсети «ВКонтакте».Видео с его действиями распространилось в Telegram-каналах, где также зафиксированы угрозы в адрес женщин, чьи мужья воюют в зоне спецоперации. Предположительно, задержанного зовут Матвей Леванов.
Полиция и Росгвардия взяли ситуацию под контроль.
«Он будет привлечен к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации», — заявили РИА Новости в ведомстве.Леванову грозит уголовная ответственность за дискредитацию армии и экстремизм.
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Мария Моисеева