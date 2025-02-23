Российский боец MMA, поддерживающий «Азов»*, повторил нацистское приветствие и напал на жен участников СВО

Переговоры по Украине, которые необходимо начать как можно скорее, не должны исключать ни одну из конфликтующих сторон. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.