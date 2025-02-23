Стало известно об экстренном саммите ЕС по Украине

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Экстренный саммит по кризису на Украине созовут главы стран Евросоюза (ЕС), который состоится в четверг, 6 марта. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного европейского дипломата.
«Лидеры Европейского союза встретятся для чрезвычайного саммита 6 марта, чтобы обсудить Украину и европейскую безопасность», — сказано в публикации.Ранее стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном, что переговоры по Украине должны начаться как можно скорее и не исключать ни одну из сторон конфликта.
А тем временем в США рассказали о причинах украинского конфликта.
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Никита Кротов