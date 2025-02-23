Лепс поздравил свою дочь с днем рождения, которая старше его невесты на 4 года

Бывшая российская журналистка и телеведущая Жанна Агалакова* долго провоцировала бывшую родину. И вот 21 февраля этого года Министерство юстиции России внесло её в список иностранных агентов. О карьере журналистки и причинах отказа от профессии и страны читайте в материале «Радио 1».