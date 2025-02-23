Лепс поздравил свою дочь с днем рождения, которая старше его невесты на 4 года

Григорий Лепс (Фото: Instagram*/gvleps)
Певец Григорий Лепс поздравил свою дочь Еву с днем рождения, опубликовав в соцсети красивую фотографию, сделанную на побережье.
На снимке именинница в голубой полосатой рубашке и в свободных белых брюках. У девушки природная красота, поэтому она не стала краситься, оставив волосы распущенными.
Фото: Instagram*/gvleps
А что касается невесты Лепса Авроры Кибы, та публично поздравила мужчин с праздником.
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Фото: Instagram*/gvleps
«С днем рождения, дочь», — написал шансонье.Стоит отметить, что в День защитника Отечества звездной дочери исполнилось 23 года.
А что касается невесты Лепса Авроры Кибы, та публично поздравила мужчин с праздником.
«С Днем защитника Отечества, дорогие наши мужчины! Вы — наша опора и защита! Будьте здоровы!» — написала 19-летняя девушка.Ранее стало известно, как поздравил свою тещу с днем рождения фигурист Илья Авербух.
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*Запрещен в РФ
Никита Кротов