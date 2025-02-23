Воробьев обсудил с бойцами СВО волнующие их вопросы в Кубинке

Андрей Воробьев (Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE)
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с бойцами спецоперации волнующие их и требующие решения вопросы. Об этом сказано в Telegram-канале главы подмосковного региона.
«День защитника Отечества — это еще один повод собраться с нашими бойцами за одним столом. Вместе с участниками СВО (…) в Кубинке обсудили вопросы, которые их волнуют и требуют решения. Каждый из парней — настоящий герой», — отметил Андрей Воробьев.Губернатор подчеркнул, что обеспечение защиты и безопасности близких и родственников российских военнослужащих — один из приоритетов власти.
«И мы эту работу продолжим. Спасибо каждому из вас за ваше мужество, героизм и любовь к Родине!» — резюмировал губернатор.Ранее Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с российскими военнослужащими.
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Никита Кротов