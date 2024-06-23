Российский боец объяснил «успехи» ВСУ под Харьковом

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Командование ВСУ заявило о продвижении войск под Харьковом, но российский военный эксперт Александр считает, что эти успехи имеют больше медийный эффект, сообщает «ФедералПресс» («ФП»).
«Если противник утверждает, что они уничтожили много сил, значит, на самом деле ситуация обратная», — пояснил Александр.Он прокомментировал заявление пресс-секретаря оперативно-стратегической группировки «Хортица» ВСУ Назара Волошина о разгроме российских подразделений в Волчанске, а также в Глубоком и Тихом под Харьковом.
Он добавил, что сообщения о продвижениях ВСУ направлены на создание медийного эффекта и не отражают реальность.
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