Средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда ВСУ

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Российские ПВО сбили три ракеты системы Vampire, предназначенные для террористической атаки на Белгородскую область, сообщили в Министерстве обороны России.
«23 июня в 11:15 по московскому времени дежурными силами ПВО была предотвращена попытка киевского режима устроить террористическую атаку на объекты в России с использованием реактивной системы залпового огня чешского производства "Вампир". Все три ракеты были уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении ведомства.Читайте также:
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Артем Кузьмин