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ВСУ возвели «серьезные укрепления» на территории Курской области. Об этом сообщил начальник штаба полка Северной группировки с позывным «Мангуст», пишет ТАСС.
По его словам, украинские рубежи были заранее подготовлены. Российский военный рассказал, что у ВСУ были бетонные огневые точки, а некоторые пункты временной дислокации были настолько хорошо оборудованы, что в них находились бани и склады с продовольствием.
Глава генштаба отметил, что сначала бойцам ВС РФ приходилось очень тяжело, но украинские боевики осознали, что российская армия собирается идти до конца и «вгрызаться» в них. После чего у ВСУ «надломился дух» и российская сторона «победила».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Глава генштаба отметил, что сначала бойцам ВС РФ приходилось очень тяжело, но украинские боевики осознали, что российская армия собирается идти до конца и «вгрызаться» в них. После чего у ВСУ «надломился дух» и российская сторона «победила».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова