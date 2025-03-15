В Курской области работают над стратегией развития освобожденных территорий

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Формировать стратегию развития освобожденных территорий в Курской области нужно с теми, кто хочет там жить, заявил глава региона Александр Хинштейн в личном в Telegram-канале.
«Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий...» — сказано в публикации.Хинштейн добавил, что к работе подключаются чиновники различных уровней, а также бизнесмены, руководители предприятий, общественники и просто активные граждане.
«Президентом поставлена задача восстановить всё, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля», — подчеркнул губернатор.Хинштейн резюмировал, что уже сегодня состоялось первое трехчасовое обсуждение по Судже и Суджанскому району.
Ранее сообщалось о положении ВСУ в Курской области.
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Никита Кротов