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Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник на российскими регионами

Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 16 дронов ликвидировали над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один — над территорией Курской области. Иные подробности российское военное ведомство не привело.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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Боец «Ахмата» рассказал, как ВСУ уничтожали дома в Зазулевке
Боец с позывным Тарик: ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в Зазулевке
16 марта 2025, 07:13

Фото: iStock/Alex Kochev

ВСУ за два дня уничтожили большую часть домов в освобожденной Зазулевке Суджанского района Курской области. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости боец спецназа «Ахмат», действующего в составе группировки «Север» ВС РФ, с позывным «Тарик».
По его словам, Зазулевку в течение двух дней обстреливали танк и миномёты противника. Российский военный отметил, что украинские боевики не делали различий между мирными и не мирными целями.

Ранее заместитель командира спецназа «Ахмат» с позывным «Разведчик» сообщил, что российская армия продвигается в сторону города Сумы на Украине.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Макрон назвал города Украины, подходящие для размещения западных войск
Макрон: Европейские страны предпочтут разместить войска в Киеве, Одессе и Львове
16 марта 2025, 05:19

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность размещения западных войск в Киеве, Одессе и Львове для поддержки Украины. Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на его заявления.
«В военных сценариях речь может идти о таких точках как Киев, Одесса, Львов», — перечислил подходящие города Макрон, отмечая, куда Запад предпочтет выслать своих солдат.
По словам французского лидера, речь идёт о контингенте в несколько тысяч человек, который мог бы заниматься обучением украинских сил и демонстрацией солидарности.

Макрон подчеркнул, что решение о направлении военных на территорию Украины будет приниматься без учёта позиции России, если Киев официально запросит такую помощь. Ранее он уже заявлял о готовности Европы рассмотреть подобный сценарий.

«Если она (Украина) попросит союзные силы быть на ее территории, то не России принимать это или нет», — сказал тогда президент Франции в интервью Le Parisien.
Ранее бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель объяснила, почему Зеленский не может решить конфликт на Украине.

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В Британии аналитик объяснил реакцию РФ на предложение США о прекращении огня
Аналитик Меркурис: РФ имеет исторически обоснованные опасения по прекращению огня
16 марта 2025, 04:54

Фото: iStock/Ruma Aktar

Предложение США о временном прекращении огня вызывает у России исторические опасения из-за предыдущих случаев нарушения договорённостей. Об этом заявил аналитик Александр Меркурис в своём YouTube-канале, на который ссылается РИА Новости.
Меркурис напомнил о Минских соглашениях 2015 года, которые Украина, по собственным признаниям, использовала для перевооружения, и о срыве Стамбульской сделки 2022 года при участии европейских лидеров.

«Кроме того, Москва считает, что единственной целью нового прекращения огня будет попытка улучшить положение Киева не фронте», — добавил аналитик.
Переговоры делегаций США и Украины прошли во вторник и завершились совместным заявлением о готовности Киева принять 30-дневное перемирие с возможностью продления. Вашингтон пообещал Киеву возобновить разведподдержку и военные поставки.

Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Путин гарантировал жизнь всем сложившим оружие боевикам ВСУ в Курской области
Президент России Владимир Путин, в целом поддерживая идею, указал на неясности: судьбу украинских подразделений в Курской области, условия их разоружения и механизмы контроля за соблюдением режима.

Должна ли Россия выпустить солдат ВСУ, которые совершили массу преступлений против мирных граждан? Более того, Путин отметил отсутствие четкости в вопросе того, кто будет отвечать за приказ по прекращению боевых действий и какой станет цена данного шага.

15 марта «Радио 1» передавало, то член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник раскрыл, чем Россия может ответить ВСУ в случае применения ими «Нептуна».

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ВС РФ уничтожили дроном бронесарай ВСУ в Курской области
«РВ»: десантники РФ уничтожили с помощью БПЛА бронесарай ВСУ в Курской области
16 марта 2025, 03:13

Фото: iStock/vadimrysev

Российские десантники ликвидировали усиленную боевую машину ВСУ, прозванную «бронесараем», в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»), опубликовавший видео с атакой дрона-камикадзе на защищённую бревнами гусеничную технику.
На кадрах видно, как оператор БПЛА, несмотря на попытки украинских военных укрепить технику деревянными щитами, нашёл уязвимый участок и направил дрон в цель. Взрыв уничтожил машину.

Известно, что бойцы ВС РФ успешно продвигаются в сторону украинских Сум. Об этом заявил «России 1» замкомандира спецназа «Ахмат», чей позывной Разведчик. Военный отвечал на вопрос, есть ли план «идти на Сумы и до каких пор стоит задача создать буферную зону».

15 марта Владимир Зеленский потребовал милитаризации Европы, написав о призыве к действию в своем аккаунте соцсети X.

Ранее сообщалось, что в результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в детскую больницу.

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Гладков: Белгородскую область атаковал БПЛА ВСУ, пострадали два человека
16 марта 2025, 02:54

Фото: telegram-канал Гладкова

В результате атаки беспилотника ВСУ на частный дом в Губкине Белгородской области пострадали женщина и семилетний ребёнок. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Женщину с множественными осколочными ранениями в тяжёлом состоянии доставили в Губкинскую центральную районную больницу. Мальчик получил ранения рук и ног, его транспортируют в Старооскольскую окружную детскую больницу.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. (...) Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на месте», — написал Гладков.
Удар дрона также вызвал возгорание дома, которое сейчас локализуют пожарные.

Ранее сообщалось, что Александр Хинштейн сделал заявление о судьбе легендарной «Пятерочки» в Судже. Разрушенное здание магазина в Курской области может стать мемориалом, напоминающим об оккупации города ВСУ.

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