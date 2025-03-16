Силы ПВО за ночь уничтожили 31 украинский беспилотник на российскими регионами

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Российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что 16 дронов ликвидировали над Воронежской областью, девять — над Белгородской, пять — над Ростовской и один — над территорией Курской области. Иные подробности российское военное ведомство не привело.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова