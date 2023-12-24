Российский боец попросил Путина наградить командира

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин пообщался с военнослужащими — Героями России.
К президенту обратился солдат с просьбой наградить его командира. Видео опубликовал в Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Выяснилось, что военный не знал, что весь экипаж представили к наградам.
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«Мужчина настоящий. Он: «Мне дали, спасибо, а чем командир хуже? Так же, как и я, воевал!». О товарищах боевых не забывает», — рассказал Владимир Путин.
«Какой товарищ у вас по оружию надежный. Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Не знаю даже, только для России, наверное, характерно», — рассказал Владимир Путин.Также президент отметил, что боец не стал просить денег и путёвки, а попросил танк и награду для своего командира.
«Просто удивительно. Привет ему передавайте обязательно», — сказал Владимир Путин.Награждение прошло 19 декабря после заседания расширенной коллегии Минобороны.
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Мария Фирсова