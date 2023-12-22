Инициативная группа: мы видим в Путине будущее нашей страны

Фото: сайт Кремля
После публичного объявления Владимиром Путиным о своём согласии участвовать в выборах президента РФ состоялось организационное собрание, а 16 декабря прошло заседание инициативной группы по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России.
Директор Спортивной школы олимпийского резерва «Белка» Анна Пахомова, которая также вошла в состав инициативной группы, рассказала в эфире «Радио 1», почему выборы – это важно.
Напомним, инициативную группу по выдвижению действующего лидера в кандидаты на должность президента России вошли представители разных сторон общества: врачи, учителя, промышленники, аграрии и бизнесмены и так далее. Участники СВО также выступили в поддержку выдвижения Путина на выборы президента. Они отметили, что поддержка Владимира Путина – акт защиты Родины, независимости страны, поддержка на передовой.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Самовыдвиженцы должны выдвинуть свои кандидатуры до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января 2024 года.
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«Мы видим во Владимире Путине будущее нашей страны, мы его поддерживаем, и мы хотим жить в сильной, счастливой, развивающейся России. И единственный вариант для нас – это такой сильный и объединяющий лидер», — сказала она.
Выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Самовыдвиженцы должны выдвинуть свои кандидатуры до 27 декабря, а кандидаты от партий — до 1 января 2024 года.
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Екатерина Клепко