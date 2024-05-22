Безоружный боец ВС РФ взял в плен четверых солдат ВСУ

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Штурмовик 9-й бригады ВС РФ с позывным «Сорока» попал в плен, но смог убедить четверых бойцов ВСУ сдаться. Об этом пишет «Российская газета».
Он рассказал, что они шли на штурм. Он получил ранение. Спрятаться решил в первый подвал, а там оказались украинцы. За ним заскочил «Золотой» по которому выстрелили, но он остался жив. По словам солдата, он потерял сознание, а очнулся без брони и оружия. Всего украинцев было семеро. Тройка пошла искать потерянную рацию, и свои же их убили, сказал военный. Четверых оставшихся украинцев солдату удалось убедить сдаться. Они рассказали ему, что не хотят воевать.
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«Похватали их кого на стройке, кого на улице. Единственное, они боялись, что их расстреляют. Я им дал слово, что я их отведу прямо до командования. Никто их пальцем не тронет. Они поверили», — заключил он.
Военкоматы в Харькове начали насильно мобилизовать граждан без определенного места жительства. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова