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Военнослужащие Вооружённых сил РФ продолжают активно выводить из строя хвалёную натовскую технику, находящуюся на вооружении ВСУ. На Запорожском направлении российский боец с позывным Манул в одиночку уничтожил четыре БМП Bradley.
Как с юмором передают корреспонденты телеграм-канала «Mash на Донбассе», украинские вооружённые силы в одном бою стали беднее почти на 12 миллионов долларов. Ведь стоимость одной БМП Bradley составляет почти три миллиона. Именно эту дорогую технику НАТО и жёг одну за другой при помощи противотанковых управляемых ракет (ПТУР).
Безупречную работу нашего героя из «Отряда Викингов» засняли и опубликовали корреспонденты телеграм-канала. Опыт специальной военной операции показал, что неуязвимость западной техники очень сильно преувеличена, а действительность заметно отличается от рекламных роликов Пентагона. Свидетельство тому — сожжённые российскими солдатами «Леопарды», «Абрамсы» и «Брэдли».
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Александр Бойцов