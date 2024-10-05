Российский боец Шаман рассказал об оставшихся среди жителей Угледара детях

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Среди мирных жителей, пока ещё остающихся в Угледаре, есть совсем молодые люди и даже дети. Об этом сообщил заместитель командира штурмового батальона группировки войск «Восток» с позывным Шаман.
В разговоре с ТАСС российский боец подтвердил, что в жилом секторе Угледара продолжают оставаться более сотни представителей гражданского населения. Есть среди них и молодые люди, и дети, которые просто физически не могли эвакуироваться. Солдаты Вооружённых сил РФ доставляют им продукты питания и воду. Шаман также добавил, что российские военные ожидают удобного момента, чтобы вывезти из города местных жителей.
Ранее бойцы штурмового отряда рассказывали, что горожане прятались в основном в подвалах, так как большинство домов в Угледаре разрушены. Многие не смогли эвакуироваться из-за того, что украинцы за вывоз самых необходимых вещей требовали баснословные суммы.
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Александр Бойцов