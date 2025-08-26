Российский боец рассказал, как ВСУ поджигают свои позиции

26 августа 2025, 09:21

РИА: ВСУ поджигают позиции в ЛНР, чтобы покинуть Серебрянское лесничество

Фото: iStock/zabelin

Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. Об этом заявил в беседе с РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Шрам».





По словам командира, между подразделениями ВСУ идут переговоры. Отдельные отряды, такие как Signum (отряд БПЛА ВСУ) и 63-я бригада, отступили и готовятся покинуть лесничество. Пехотные позиции украинской армии также пытаются отойти, но делают это аккуратно.



Чтобы избежать расправы со стороны заградотрядов, они поджигают свои позиции и представляют это как результат обстрела. Постепенно отступая на новые позиции, украинские боевики таким образом избегают столкновения, пояснил российский боец.





«Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что «героически» держались до последнего», — отметил «Шрам».