Российский боец рассказал, как ВСУ поджигают свои позиции
Мобилизованные военнослужащие ВСУ поджигают позиции в Серебрянском лесничестве, чтобы самовольно оставить их. Об этом заявил в беседе с РИА Новости командир батальона спецназа «Ахмат» МО РФ с позывным «Шрам».
По словам командира, между подразделениями ВСУ идут переговоры. Отдельные отряды, такие как Signum (отряд БПЛА ВСУ) и 63-я бригада, отступили и готовятся покинуть лесничество. Пехотные позиции украинской армии также пытаются отойти, но делают это аккуратно.
Чтобы избежать расправы со стороны заградотрядов, они поджигают свои позиции и представляют это как результат обстрела. Постепенно отступая на новые позиции, украинские боевики таким образом избегают столкновения, пояснил российский боец.
«Тем самым они не оставляют нашим позициям блиндажей, ну и соответственно своему командованию доложат, что «героически» держались до последнего», — отметил «Шрам».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.